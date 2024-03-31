Ягоды, рыба, зелень: узнайте, какие продукты необходимо включить в рацион для здоровья сердца и сосудов

Названы продукты, полезные для сердца и сосудов

2:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Сердце — жизненно важный орган нашего тела. От состояния сердечно-сосудистой системы напрямую зависит, как долго мы проживём. Хотя регулярные физические упражнения и отсутствие вредных привычек играют не последнюю роль в поддержании здоровья сердца, всё же не менее важна и сбалансированная диета. Какие полезные для сердца продукты необходимо включить в рацион?

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Ягоды

Ягоды, такие как черника, клубника и малина, богаты антиоксидантами, витаминами и минералами, которые помогают здоровью сердца. Они богаты полифенолами, которые, как было доказано, снижают риск сердечных заболеваний за счёт снижения артериального давления и улучшения кровотока.

Жирная рыба

Жирная рыба, в том числе лосось, скумбрия и сардины, является отличным источником жирных кислот омега-3. Эти полезные жиры помогают уменьшить воспаление и стабилизировать сердечный ритм. Включайте жирную рыбу в свой рацион хотя бы два раза в неделю.

Листовые зелёные овощи

Листовая зелень, такая как шпинат, капуста и мангольд, является кладезем витаминов, минералов и клетчатки. Эти овощи низкокалорийны, в них много антиоксидантов, таких как лютеин, который связан со снижением риска сердечных заболеваний.

Бобовые

Бобовые, в том числе фасоль, чечевица и нут, являются отличным источником растительного белка, клетчатки и необходимых минералов. В них мало жира и холестерина, что делает их полезными для сердца. Растворимая клетчатка, содержащаяся в бобовых, помогает снизить уровень "плохого" холестерина, помогая предотвратить образование бляшек в артериях.

Орехи и семена

Миндаль, грецкие орехи, семена чиа и семена льна богаты жирными кислотами омега-3, клетчаткой и антиоксидантами. Эти питательные вещества уменьшают воспаление, снижая уровень "плохого" холестерина и укрепляя здоровье сердца.