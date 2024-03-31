Эти советы помогут приготовить более полезный сэндвич, если вы на диете и ведёте подсчёт калорий

Как приготовить ПП-бутерброд

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы пытаетесь похудеть и ведёте жёсткий подсчёт калорий, но всё же иногда хотите себя побаловать вкусными бутербродами? Готовы предложить вам компромисс — ведь можно приготовить полезный сэндвич.

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Используйте лаваш вместо обычного хлеба, в нём меньше калорий. Также вместо хлеба можно использовать лист салата. Добавьте в сэндвич яйцо — жареное или сваренное, в яйцах много белка и полезных жиров. После такого перекуса вы надолго сохраните чувство сытости. Откажитесь от мясных деликатесов. Конечно, они являются легко доступным и весьма привлекательным источником белка, однако лучше от них отказаться. Переработанное мясо и содержащиеся в нём добавки очень вредны: они повышают риск развития сахарного диабета, онкологии, болезней сердца, провоцируют воспалительные процессы. Лучше использовать для сэндвича куриную грудку или филе лосося. Откажитесь от кетчупа, в нём много добавленного сахара. Лучше отдать предпочтение горчице, хумусу или йогурту. Не забудьте добавить овощи: огурцы, помидоры, листовую зелень. Для полезного сэндвича клетчатка необходима, причём овощей должно быть больше, чем мяса.