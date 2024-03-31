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Эти советы помогут приготовить более полезный сэндвич, если вы на диете и ведёте подсчёт калорий

Как приготовить ПП-бутерброд

1:13
Еда

Вы пытаетесь похудеть и ведёте жёсткий подсчёт калорий, но всё же иногда хотите себя побаловать вкусными бутербродами? Готовы предложить вам компромисс — ведь можно приготовить полезный сэндвич.

Как приготовить ПП-бутерброд
Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.
  1. Используйте лаваш вместо обычного хлеба, в нём меньше калорий. Также вместо хлеба можно использовать лист салата.
  2. Добавьте в сэндвич яйцо — жареное или сваренное, в яйцах много белка и полезных жиров. После такого перекуса вы надолго сохраните чувство сытости.
  3. Откажитесь от мясных деликатесов. Конечно, они являются легко доступным и весьма привлекательным источником белка, однако лучше от них отказаться. Переработанное мясо и содержащиеся в нём добавки очень вредны: они повышают риск развития сахарного диабета, онкологии, болезней сердца, провоцируют воспалительные процессы. Лучше использовать для сэндвича куриную грудку или филе лосося.
  4. Откажитесь от кетчупа, в нём много добавленного сахара. Лучше отдать предпочтение горчице, хумусу или йогурту.
  5. Не забудьте добавить овощи: огурцы, помидоры, листовую зелень. Для полезного сэндвича клетчатка необходима, причём овощей должно быть больше, чем мяса.
Сэндвич с ветчиной и сыром
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Как приготовить ПП-бутерброд
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