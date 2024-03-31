Узнайте, как приготовить миндальное молоко дома! Проще, чем кажется, намного полезнее и вкуснее магазинного

Миндальное молоко — популярный веганский ореховый напиток. Всё, что вам нужно, это миндаль, вода и блендер.
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В рецепте домашнего миндального молока довольно простой список ингредиентов, нет загустителей и эмульгаторов, как в покупном варианте.
Ингредиенты
1 стакан сырого миндаля, замоченного на ночь,
4 стакана холодной фильтрованной воды и еще немного для замачивания,
1 чайная ложка ванильного экстракта,
1 столовая ложка кленового сиропа, меда или 1–2 финика без косточек,
щепотка морской соли.
Приготовление
Замочите миндаль на ночь, утром слейте воду и промойте его. Затем взбейте в блендере вместе с водой и любыми дополнительными добавками до получения кремовой массы. Процедите миндальное молоко через несколько слоев марли в миску. Перелейте в герметичный контейнер и поставьте в холодильник на срок до 3 дней.
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