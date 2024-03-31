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Узнайте, как приготовить миндальное молоко дома! Проще, чем кажется, намного полезнее и вкуснее магазинного

Домашнее миндальное молоко: очень легко приготовить

0:56
Еда

Миндальное молоко — популярный веганский ореховый напиток. Всё, что вам нужно, это миндаль, вода и блендер.

Домашнее миндальное молоко: очень легко приготовить
Фото: flickr.com by Veganbaking.net is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В рецепте домашнего миндального молока довольно простой список ингредиентов, нет загустителей и эмульгаторов, как в покупном варианте.

Ингредиенты

  • 1 стакан сырого миндаля, замоченного на ночь,
  • 4 стакана холодной фильтрованной воды и еще немного для замачивания,
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта,
  • 1 столовая ложка кленового сиропа, меда или 1–2 финика без косточек,
  • щепотка морской соли.

Приготовление

Замочите миндаль на ночь, утром слейте воду и промойте его. Затем взбейте в блендере вместе с водой и любыми дополнительными добавками до получения кремовой массы. Процедите миндальное молоко через несколько слоев марли в миску. Перелейте в герметичный контейнер и поставьте в холодильник на срок до 3 дней.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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