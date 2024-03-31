Узнайте, как приготовить миндальное молоко дома! Проще, чем кажется, намного полезнее и вкуснее магазинного

Домашнее миндальное молоко: очень легко приготовить

0:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Миндальное молоко — популярный веганский ореховый напиток. Всё, что вам нужно, это миндаль, вода и блендер.

Фото: flickr.com by Veganbaking.net is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В рецепте домашнего миндального молока довольно простой список ингредиентов, нет загустителей и эмульгаторов, как в покупном варианте.

Ингредиенты

1 стакан сырого миндаля, замоченного на ночь,

4 стакана холодной фильтрованной воды и еще немного для замачивания,

1 чайная ложка ванильного экстракта,

1 столовая ложка кленового сиропа, меда или 1–2 финика без косточек,

щепотка морской соли.

Приготовление

Замочите миндаль на ночь, утром слейте воду и промойте его. Затем взбейте в блендере вместе с водой и любыми дополнительными добавками до получения кремовой массы. Процедите миндальное молоко через несколько слоев марли в миску. Перелейте в герметичный контейнер и поставьте в холодильник на срок до 3 дней.