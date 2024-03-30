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Молоко из семян конопли: этот растительный напиток сделать очень просто. Взбейте в блендере всего несколько ингредиентов

Готовим конопляное молоко с мёдом, финиками, кленовым сиропом

1:27
Еда

Конопляное молоко — это вкусный растительный напиток. В этом рецепте используется всего два ингредиента: семена конопли и вода! Но можно добавить подсластители и ванильный экстракт — так будет вкуснее.

Готовим конопляное молоко с мёдом, финиками, кленовым сиропом
Фото: commons.wikimedia. org by Bestalex is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Спрос на растительное молоко в последнее время только растет — у кого-то непереносимость лактозы, кто-то в приницпе придерживается диеты с ограничением молочки в рационе. Семена конопли питательны и богаты высококачественным растительным белком, полезными жирами и минералами. И молоко из них сделать проще простого.

Ингредиенты

  • 1/2 стакана очищенных семян конопли,
  • 4 стакана воды,
  • 1 столовая ложка кленового сиропа, мед или 2-3 финика без косточек,
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта.

Приготовление

Взбейте в блендере семена конопли, воду и любые дополнительные подсластители. Налейте конопляное молоко в закрывающийся контейнер. Можно хранить в холодильнике до 5 дней.

  • Ванильно-конопляное молоко: добавьте 2 чайные ложки ванили и 1 столовую ложку кленового сиропа, мёд или 3 финика.
  • Шоколадное конопляное молоко: добавьте 1 столовую ложку какао-порошка и 1 столовую ложку кленового сиропа, мёд или 3 финика.
  • Конопляное молоко матча: добавьте 1 столовую ложку чая матча и 1 столовую ложку кленового сиропа, мёд или 3 финика.
Как сделать конопляное молоко
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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