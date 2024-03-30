Молоко из семян конопли: этот растительный напиток сделать очень просто. Взбейте в блендере всего несколько ингредиентов

Готовим конопляное молоко с мёдом, финиками, кленовым сиропом

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Конопляное молоко — это вкусный растительный напиток. В этом рецепте используется всего два ингредиента: семена конопли и вода! Но можно добавить подсластители и ванильный экстракт — так будет вкуснее.

Фото: commons.wikimedia. org by Bestalex is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Спрос на растительное молоко в последнее время только растет — у кого-то непереносимость лактозы, кто-то в приницпе придерживается диеты с ограничением молочки в рационе. Семена конопли питательны и богаты высококачественным растительным белком, полезными жирами и минералами. И молоко из них сделать проще простого.

Ингредиенты

1/2 стакана очищенных семян конопли,

4 стакана воды,

1 столовая ложка кленового сиропа, мед или 2-3 финика без косточек,

1 чайная ложка ванильного экстракта.

Приготовление

Взбейте в блендере семена конопли, воду и любые дополнительные подсластители. Налейте конопляное молоко в закрывающийся контейнер. Можно хранить в холодильнике до 5 дней.

Ванильно-конопляное молоко: добавьте 2 чайные ложки ванили и 1 столовую ложку кленового сиропа, мёд или 3 финика.

Шоколадное конопляное молоко: добавьте 1 столовую ложку какао-порошка и 1 столовую ложку кленового сиропа, мёд или 3 финика.

Конопляное молоко матча: добавьте 1 столовую ложку чая матча и 1 столовую ложку кленового сиропа, мёд или 3 финика.