Молоко из семян конопли: этот растительный напиток сделать очень просто. Взбейте в блендере всего несколько ингредиентов

Конопляное молоко — это вкусный растительный напиток. В этом рецепте используется всего два ингредиента: семена конопли и вода! Но можно добавить подсластители и ванильный экстракт — так будет вкуснее.
Спрос на растительное молоко в последнее время только растет — у кого-то непереносимость лактозы, кто-то в приницпе придерживается диеты с ограничением молочки в рационе. Семена конопли питательны и богаты высококачественным растительным белком, полезными жирами и минералами. И молоко из них сделать проще простого.
Взбейте в блендере семена конопли, воду и любые дополнительные подсластители. Налейте конопляное молоко в закрывающийся контейнер. Можно хранить в холодильнике до 5 дней.
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