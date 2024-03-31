Самая вкусная домашняя выпечка: нежный грушевый пирог делается очень быстро из покупного теста

Готовим дома нежный грушевый пирог

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот пирог — восхитительный десерт, который легко приготовить, используя купленное в магазине тесто. Вы можете сэкономить еще больше времени на приготовлении, если не будете искусно выкладывать груши кругами, а вместо этого просто выложите их поверх текста. Конечно, выглядеть это будет не так изысканно, но пирог останется таким же вкусным.

Фото: commons.wikimedia.org by Ludovic Péron is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

2 столовые ложки тростникового сахара,

1 столовая ложка кукурузного крахмала,

1/2 чайной ложки молотой корицы,

⅛ чайной ложки соли,

1 столовая ложка лимонного сока,

4 средние груши, очищенные от кожуры, сердцевины и нарезанные ломтиками,

охлажденное тесто для пирога,

1 столовая ложка сливочного масла,

1 большое яйцо,

1 столовая ложка воды,

2 чайные ложки сахарного песка.

Приготовление

Включите духовку на 200 градусов. Выложите тесто для пирога на лист пергаментной бумаги и скалкой раскатайте его в круг. Перенесите пергаментную бумагу с кругом теста на противень с бортиками. В большую миску добавьте тростниковый сахар, кукурузный крахмал, корицу и соль и перемешайте. Добавьте лимонный сок и перемешайте до однородного состояния. Добавьте нарезанные груши и перемешайте. Разложите груши поверх теста для пирога, загните внешние края теста вверх. Положите небольшие кусочки сливочного масла поверх грушевой начинки. Разбейте яйцо в небольшую тарелку и добавьте столовую ложку воды. Вилкой взбейте. С помощью кондитерской кисти нанесите яичную смесь на тесто. Посыпьте двумя чайными ложками сахара. Поставьте противень в разогретую духовку и запекайте 35-40 минут.