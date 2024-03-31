Самая вкусная домашняя выпечка: нежный грушевый пирог делается очень быстро из покупного теста

Этот пирог — восхитительный десерт, который легко приготовить, используя купленное в магазине тесто. Вы можете сэкономить еще больше времени на приготовлении, если не будете искусно выкладывать груши кругами, а вместо этого просто выложите их поверх текста. Конечно, выглядеть это будет не так изысканно, но пирог останется таким же вкусным.
Фото: commons.wikimedia.org by Ludovic Péron is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Ингредиенты
2 столовые ложки тростникового сахара,
1 столовая ложка кукурузного крахмала,
1/2 чайной ложки молотой корицы,
⅛ чайной ложки соли,
1 столовая ложка лимонного сока,
4 средние груши, очищенные от кожуры, сердцевины и нарезанные ломтиками,
охлажденное тесто для пирога,
1 столовая ложка сливочного масла,
1 большое яйцо,
1 столовая ложка воды,
2 чайные ложки сахарного песка.
Приготовление
Включите духовку на 200 градусов. Выложите тесто для пирога на лист пергаментной бумаги и скалкой раскатайте его в круг. Перенесите пергаментную бумагу с кругом теста на противень с бортиками.
В большую миску добавьте тростниковый сахар, кукурузный крахмал, корицу и соль и перемешайте. Добавьте лимонный сок и перемешайте до однородного состояния. Добавьте нарезанные груши и перемешайте.
Разложите груши поверх теста для пирога, загните внешние края теста вверх. Положите небольшие кусочки сливочного масла поверх грушевой начинки.
Разбейте яйцо в небольшую тарелку и добавьте столовую ложку воды. Вилкой взбейте. С помощью кондитерской кисти нанесите яичную смесь на тесто. Посыпьте двумя чайными ложками сахара.
Поставьте противень в разогретую духовку и запекайте 35-40 минут.
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