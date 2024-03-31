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Безглютеновые маффины с сочными ягодами черники: нежное лакомство, которое понравится и взрослым, и детям

Маффины с черникой: сладость, которую легко приготовить дома

1:19
Еда

Маффины с черникой — сладкий десерт, которым смело можно себя побаловать. Безглютеновые кексики получаются слегка влажными, мягкими, с вкраплениями из темных ягод свежей черники.

Маффины с черникой: сладость, которую легко приготовить дома
Фото: commons.wikimedia.org by Veganbaking.net is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 2 стакана миндальной муки,
  • 2/3 стакана тапиоковой муки,
  • 1/4 стакана кокосовой муки,
  • 1 чайная ложка пищевой соды,
  • 1/2 чайной ложки соли,
  • 1,5 стакана черники,
  • 2 яйца,
  • 1/3 стакана миндального молока,
  • 2/3 стакана кленового сиропа,
  • 1/4 стакана кокосового масла, растопленного,
  • 1/2 столовой ложки яблочного уксуса,
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта.

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 175 градусов.
  2. Добавьте все сухие ингредиенты в миску и перемешайте.
  3. Добавьте все влажные ингредиенты в отдельную миску и перемешайте. Затем добавьте влажные ингредиенты в сухие и взбивайте около 30 секунд, пока не получите тесто.
  4. Добавьте чернику в тесто. Равномерно распределите тесто по 12 формочкам для кексов. Они должны быть заполнены примерно на 85-90%.
  5. Выпекайте кексы с черникой 28–30 минут. При подаче украсьте сверху ягодами черники.
Маффины с черникой (вкусная выпечка с ягодами)
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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