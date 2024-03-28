Цветная капуста в кляре и кисло-сладком соусе: понравится любителям здорового питания и постящимся

Цветная капуста в кисло-сладком соусе: вкусный рецепт для тех, кто постится

2:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Цветная капуста в кисло-сладком соусе — вкусное азиатское блюдо, идеальное для всех, кто следит за своим питанием, вегетарианцев или тех, кто постится. Рецепт от RussianFood. ru прост в приготовлении и не требует для этого много времени.

Фото: commons.wikimedia.org by Ravi CSL is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты (на 2 порции):

— 500 г цветной капусты,

— 200 г болгарского перца,

— 2 зубчика чеснока,

— 150 г апельсина,

— 70 мл воды,

— 3 ст. ложки крахмала,

— 2 ст. ложки пшеничной муки,

— 1 ст. ложка соевого соуса,

— 1 ст. ложка оливкового масла,

— половина перца чили,

— 1 чайная ложка мёда,

— 1 кубик бульона,

— 1 чайная ложка кунжутных семечек,

— 10 г имбиря,

— 10 г зелёного лука,

— соль и перец по вкусу,

— 250 мл растительного масла для жарки.

Приготовление:

Разделите цветную капусту на мелкие соцветия. Приготовьте кляр, смешав 2 ст. ложки крахмала, 2 ст. ложки муки, щепотку соли и перца. Добавьте воду и хорошо размешайте. Обмакните соцветия цветной капусты в кляр и обжарьте во фритюре 3-4 минуты. Выложите обжаренную капусту на бумажные салфетки, чтобы удалить лишнее масло. Мелко нарежьте имбирь и чеснок, затем обжарьте в сковороде с оливковым маслом в течение 3 минут. Нарежьте болгарский перец больших кусочками. Добавьте нарезанный перец в сковороду и обжарьте вместе с имбирём и чесноком 5-7 минут, пока перец не станет мягким, но сохранит свою хрустящую структуру. Приготовьте кисло-сладкий соус. Снимите цедру с апельсина и выжмите сок. Перелейте сок и цедру в сковороду, добавьте бульонный кубик, мёд и соевый соус. Разогрейте, затем добавьте оставшийся крахмал и перемешайте, пока соус не загустеет. Переложите овощи в соус и тушите всё вместе еще 5-7 минут. Нарежьте перец чили колечками, а зеленый лук — мелкими кольцами. Добавьте перец чили и лук в блюдо, посыпьте кунжутными семечками. Цветная капуста в кисло-сладком соусе готова! Приятного аппетита!