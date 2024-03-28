Цветная капуста в кляре и кисло-сладком соусе: понравится любителям здорового питания и постящимся

Цветная капуста в кисло-сладком соусе — вкусное азиатское блюдо, идеальное для всех, кто следит за своим питанием, вегетарианцев или тех, кто постится. Рецепт от RussianFood. ru прост в приготовлении и не требует для этого много времени.
Фото: commons.wikimedia.org by Ravi CSL is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Ингредиенты (на 2 порции):
— 500 г цветной капусты,
— 200 г болгарского перца,
— 2 зубчика чеснока,
— 150 г апельсина,
— 70 мл воды,
— 3 ст. ложки крахмала,
— 2 ст. ложки пшеничной муки,
— 1 ст. ложка соевого соуса,
— 1 ст. ложка оливкового масла,
— половина перца чили,
— 1 чайная ложка мёда,
— 1 кубик бульона,
— 1 чайная ложка кунжутных семечек,
— 10 г имбиря,
— 10 г зелёного лука,
— соль и перец по вкусу,
— 250 мл растительного масла для жарки.
Приготовление:
Разделите цветную капусту на мелкие соцветия.
Приготовьте кляр, смешав 2 ст. ложки крахмала, 2 ст. ложки муки, щепотку соли и перца. Добавьте воду и хорошо размешайте.
Обмакните соцветия цветной капусты в кляр и обжарьте во фритюре 3-4 минуты.
Выложите обжаренную капусту на бумажные салфетки, чтобы удалить лишнее масло.
Мелко нарежьте имбирь и чеснок, затем обжарьте в сковороде с оливковым маслом в течение 3 минут.
Нарежьте болгарский перец больших кусочками.
Добавьте нарезанный перец в сковороду и обжарьте вместе с имбирём и чесноком 5-7 минут, пока перец не станет мягким, но сохранит свою хрустящую структуру.
Приготовьте кисло-сладкий соус. Снимите цедру с апельсина и выжмите сок. Перелейте сок и цедру в сковороду, добавьте бульонный кубик, мёд и соевый соус. Разогрейте, затем добавьте оставшийся крахмал и перемешайте, пока соус не загустеет.
Переложите овощи в соус и тушите всё вместе еще 5-7 минут.
Нарежьте перец чили колечками, а зеленый лук — мелкими кольцами.
Добавьте перец чили и лук в блюдо, посыпьте кунжутными семечками.
Цветная капуста в кисло-сладком соусе готова! Приятного аппетита!
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Цветная капуста в кляре в кисло-сладком соусе. Дело вкуса 30.03.2018
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