Приготовьте домашний зелёный сок из овощей и яблок по этому рецепту: очень вкусный и подойдёт для детокса

Как приготовить зелёный сок для детокса

0:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот домашний зеленый сок из овощей и яблок — идеальный напиток для детокса. К тому же его легко приготовить дома. Основной источник жидкости в этом напитке — огурец. Имбирь придает пикантности, к тому же он обладает противовоспалительными свойствами. Сельдерей обогащает сок клетчаткой.

Фото: gruenesmoothies.de by Simon Bodzioch is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Ингредиенты:

1 нарезанный огурец,

3 стебля сельдерея, нарезанных ломтиками,

3 листа капусты,

чашка шпината,

1 кусочек свежего имбиря,

2 столовые ложки сока лайма,

2 яблока, очищенных и нарезанных.

Приготовление:

Поместите все ингредиенты в блендер. Взбивайте до получения однородной массы, примерно 1-2 минуты. Процедите сок через мелкоячеистое сито. Перед подачей охладите сок.