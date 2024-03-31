Приготовьте домашний зелёный сок из овощей и яблок по этому рецепту: очень вкусный и подойдёт для детокса

Этот домашний зеленый сок из овощей и яблок — идеальный напиток для детокса. К тому же его легко приготовить дома. Основной источник жидкости в этом напитке — огурец. Имбирь придает пикантности, к тому же он обладает противовоспалительными свойствами. Сельдерей обогащает сок клетчаткой.
Фото: gruenesmoothies.de by Simon Bodzioch is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Ингредиенты:
1 нарезанный огурец,
3 стебля сельдерея, нарезанных ломтиками,
3 листа капусты,
чашка шпината,
1 кусочек свежего имбиря,
2 столовые ложки сока лайма,
2 яблока, очищенных и нарезанных.
Приготовление:
Поместите все ингредиенты в блендер. Взбивайте до получения однородной массы, примерно 1-2 минуты.
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