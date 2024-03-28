Ну очень "ленивый" бисквит: просто тщательно смешайте три ингредиента, и тесто готово!

"Ленивый" бисквит — быстрый рецепт приготовления воздушного бисквитного коржа.
Этот быстрый рецепт от RussianFood.com позволяет приготовить вкусный и нежный бисквит всего за небольшое количество времени, идеально подходящий для тех, кто не хочет тратить много времени на выпечку, но желает насладиться ароматным домашним десертом.
Продукты:
— 5 яиц,
— 1 стакан сахара,
— 1 стакан муки,
— 0,5 чайной ложки ванильного сахара.
Приготовление:
После полного остывания бисквит можно извлечь из формы и использовать для приготовления разнообразных десертов. Слой бисквита можно разрезать на несколько уровней и смазать их кремом или повидлом, затем сложить вместе, получив вкусный пирог.
Бисквит также можно использовать в качестве основы для торта, намазав его слоем крема или ганаша, и украсить по вкусу.
Кроме того, бисквит можно использовать для приготовления кексов, печенья или нарезать его на кусочки и подавать в качестве отдельного десерта.
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