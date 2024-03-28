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Ну очень "ленивый" бисквит: просто тщательно смешайте три ингредиента, и тесто готово!

"Ленивый" бисквит: нужно просто смешать яйца, муку и сахар

1:38
Еда

"Ленивый" бисквит — быстрый рецепт приготовления воздушного бисквитного коржа.

"Ленивый" бисквит: нужно просто смешать яйца, муку и сахар
Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Этот быстрый рецепт от RussianFood.com позволяет приготовить вкусный и нежный бисквит всего за небольшое количество времени, идеально подходящий для тех, кто не хочет тратить много времени на выпечку, но желает насладиться ароматным домашним десертом.

Продукты:

— 5 яиц,

— 1 стакан сахара,

— 1 стакан муки,

— 0,5 чайной ложки ванильного сахара.

Приготовление:

  1. Включите духовку и разогрейте её до 200-210 градусов.
  2. В миске смешайте яйца и сахар, затем добавьте ванильный сахар. Тщательно взбейте смесь миксером.
  3. Постепенно добавляйте муку, не прекращая взбивать тесто.
  4. Тесто должно приобрести консистенцию густой сметаны.
  5. Вылейте тесто в разъемную форму и поместите в духовку на 30-35 минут.
  6. После готовности выключите духовку, но оставьте бисквит внутри для медленного остывания.
  7. Получившийся бисквит является отличной основой для пирогов и тортов.

После полного остывания бисквит можно извлечь из формы и использовать для приготовления разнообразных десертов. Слой бисквита можно разрезать на несколько уровней и смазать их кремом или повидлом, затем сложить вместе, получив вкусный пирог.

Бисквит также можно использовать в качестве основы для торта, намазав его слоем крема или ганаша, и украсить по вкусу.

Кроме того, бисквит можно использовать для приготовления кексов, печенья или нарезать его на кусочки и подавать в качестве отдельного десерта.

ЛЕНИВЫЙ БИСКВИТ ЗА 2 МИНУТЫ +выпечка. Рецепт без заморочек
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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