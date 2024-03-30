Хрустящая куриная грудка в духовке: весь секрет столь вкусного филе в сырно-кукурузной панировке

Аппетитная курочка в хрустящей панировке со сметаной — идеальное решение для вкусного и быстрого ужина.
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Ингредиенты:
1 кг куриных грудок без кожи и костей,
2 столовые ложки муки,
2 яичных белка,
2 столовые ложки обезжиренного молока,
1 чашка кукурузных хлопьев,
1/2 чайной ложки соли,
1/4 чайной ложки чёрного перца,
1/4 чайной ложки лукового порошка,
1 чайная ложка сушёной петрушки,
85 г тёртого сыра чеддер,
2 столовые ложки сметаны,
2 столовые ложки сливочного масла.
Приготовление:
Разогрейте духовку до 200 градусов. Слегка сбрызните форму для выпечки кулинарным спреем.
Поместите кусочки курицы в целлофановый пакет вместе с мукой, встряхните.
В тарелке смешайте яичные белки и молоко и слегка взбейте венчиком или вилкой. В отдельной тарелке смешайте крошку кукурузных хлопьев, соль, перец, луковый порошок, петрушку и тертый чеддер и хорошо перемешайте до однородного состояния.
Достаньте кусочки курицы из пакета и окуните в смесь яичного белка, затем — в панировку. Поместите курицу в форму для запекания. Сверху сбрызните маслом и накройте фольгой.
Выпекайте 35 минут. Снимите фольгу и запекайте еще 10-12 минут до появления хрустящей корочки. Подавайте, полив сверху сметаной.
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