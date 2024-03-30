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Хрустящая куриная грудка в духовке: весь секрет столь вкусного филе в сырно-кукурузной панировке

Хрустящая курица в сырной панировке: пальчики оближешь

1:29
Еда

Аппетитная курочка в хрустящей панировке со сметаной — идеальное решение для вкусного и быстрого ужина.

Хрустящая курица в сырной панировке: пальчики оближешь
Фото: commons.wikimedia.org by @joefoodie is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

  • 1 кг куриных грудок без кожи и костей,
  • 2 столовые ложки муки,
  • 2 яичных белка,
  • 2 столовые ложки обезжиренного молока,
  • 1 чашка кукурузных хлопьев,
  • 1/2 чайной ложки соли,
  • 1/4 чайной ложки чёрного перца,
  • 1/4 чайной ложки лукового порошка,
  • 1 чайная ложка сушёной петрушки,
  • 85 г тёртого сыра чеддер,
  • 2 столовые ложки сметаны,
  • 2 столовые ложки сливочного масла.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов. Слегка сбрызните форму для выпечки кулинарным спреем.
  2. Поместите кусочки курицы в целлофановый пакет вместе с мукой, встряхните.
  3. В тарелке смешайте яичные белки и молоко и слегка взбейте венчиком или вилкой. В отдельной тарелке смешайте крошку кукурузных хлопьев, соль, перец, луковый порошок, петрушку и тертый чеддер и хорошо перемешайте до однородного состояния.
  4. Достаньте кусочки курицы из пакета и окуните в смесь яичного белка, затем — в панировку. Поместите курицу в форму для запекания. Сверху сбрызните маслом и накройте фольгой.
  5. Выпекайте 35 минут. Снимите фольгу и запекайте еще 10-12 минут до появления хрустящей корочки. Подавайте, полив сверху сметаной.
Куриные грудки в духовке
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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