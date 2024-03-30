Нежнейшие шоколадно-банановые кексы готовятся очень быстро: всё смешали и в духовку на 20 минут!

Шоколадно-банановые кексы: рецепт вкусного десерта

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти банановые кексы с шоколадом очень легко приготовить, сахара используется меньше, чем в традиционных кексах, поскольку сладость десерту придают спелые бананы.

Фото: Own work by Roozitaa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты:

1 большое яйцо,

1 чашка бананового пюре (около 2-3 бананов),

¼ стакана белого сахара,

2 столовые ложки обезжиренного молока,

1 чайная ложка ванильного экстракта,

4 столовые ложки растопленного сливочного масла,

1,5 стакана муки,

3 столовые ложки какао-порошка без сахара,

1 чайная ложка пищевой соды,

1 чайная ложка разрыхлителя,

½ чайной ложки соли,

2 столовые ложки шоколадной стружки.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 190 градусов. Слегка сбрызните форму для мини-кексов на 12 штук кулинарным спреем. В большую миску добавьте яйцо, банановое пюре, сахар, молоко и ванильный экстракт и хорошо перемешайте до однородной массы. Добавьте растопленное сливочное масло. В отдельную миску добавьте муку, какао-порошок, пищевую соду, разрыхлитель и соль и перемешайте до однородной массы. Добавьте сухие ингредиенты к влажным и перемешайте. Равномерно разложите тесто в формочки для кексов. Посыпьте сверху шоколадную стружку. Выпекайте 18–20 минут.