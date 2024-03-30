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Нежнейшие шоколадно-банановые кексы готовятся очень быстро: всё смешали и в духовку на 20 минут!

Шоколадно-банановые кексы: рецепт вкусного десерта

1:26
Еда

Эти банановые кексы с шоколадом очень легко приготовить, сахара используется меньше, чем в традиционных кексах, поскольку сладость десерту придают спелые бананы.

Шоколадно-банановые кексы: рецепт вкусного десерта
Фото: Own work by Roozitaa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты:

  • 1 большое яйцо,
  • 1 чашка бананового пюре (около 2-3 бананов),
  • ¼ стакана белого сахара,
  • 2 столовые ложки обезжиренного молока,
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта,
  • 4 столовые ложки растопленного сливочного масла,
  • 1,5 стакана муки,
  • 3 столовые ложки какао-порошка без сахара,
  • 1 чайная ложка пищевой соды,
  • 1 чайная ложка разрыхлителя,
  • ½ чайной ложки соли,
  • 2 столовые ложки шоколадной стружки.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 190 градусов. Слегка сбрызните форму для мини-кексов на 12 штук кулинарным спреем.
  2. В большую миску добавьте яйцо, банановое пюре, сахар, молоко и ванильный экстракт и хорошо перемешайте до однородной массы. Добавьте растопленное сливочное масло.
  3. В отдельную миску добавьте муку, какао-порошок, пищевую соду, разрыхлитель и соль и перемешайте до однородной массы. Добавьте сухие ингредиенты к влажным и перемешайте.
  4. Равномерно разложите тесто в формочки для кексов. Посыпьте сверху шоколадную стружку.
  5. Выпекайте 18–20 минут.
Шоколадные кексы с бананом
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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