Мини-чизкейки с апельсином и клюквой: этот ароматный кремовый десерт готовится без муки

Эти мини-чизкейки с апельсином и клюквой — идеальный легкий десерт! Кремовое пирожное — с восхитительным апельсиново-ванильным вкусом, а начинка терпкая и в меру сладкая. Готовятся пирожные в формочках для кексов, причем потребуется минимум усилий.
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Ингредиенты:
12 вафель,
225 г сливочного сыра,
греческий йогурт,
6 столовых ложек сахара,
2 столовые ложки апельсинового сока,
1 чайная ложка ванильного экстракта,
1 большое яйцо,
1 столовая ложка апельсиновой цедры,
1,5 стакана свежей клюквы,
2 столовые ложки теплой воды,
1,5 чайной ложки кукурузного крахмала.
Приготовление:
Разогрейте духовку до 190 градусов. В формочки для кексов поместите вафли.
В большой миске смешайте сливочный сыр, йогурт, пять столовых ложек сахара, столовую ложку апельсинового сока, ваниль и яйцо и перемешайте электрическим миксером до получения однородной массы.
Добавьте цедру апельсина. Равномерно выложите смесь поверх вафель и разровняйте лопаткой. Выпекать 15-16 минут.
Поставьте небольшую кастрюлю на средний огонь. Налейте масло. Добавьте клюкву и готовьте 5 минут, периодически помешивая. В небольшой тарелке смешайте кукурузный крахмал и теплую воду, добавьте получившуюся смесь к клюкве. Добавьте оставшуюся столовую ложку апельсинового сока и столовую ложку сахара и перемешайте. Дайте смеси закипеть и загустеть. Уменьшите огонь до минимума и варите 1-2 минуты. Снимите с огня и накройте крышкой.
Равномерно распределите начинку по центру каждого чизкейка, Охладите чизкейки в холодильнике.
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