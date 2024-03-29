Мини-чизкейки с апельсином и клюквой: этот ароматный кремовый десерт готовится без муки

Готовим лёгкие мини-чизкейки с апельсином и клюквой

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти мини-чизкейки с апельсином и клюквой — идеальный легкий десерт! Кремовое пирожное — с восхитительным апельсиново-ванильным вкусом, а начинка терпкая и в меру сладкая. Готовятся пирожные в формочках для кексов, причем потребуется минимум усилий.

Фото: unsplash.com by Brina Blum is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты:

12 вафель,

225 г сливочного сыра,

греческий йогурт,

6 столовых ложек сахара,

2 столовые ложки апельсинового сока,

1 чайная ложка ванильного экстракта,

1 большое яйцо,

1 столовая ложка апельсиновой цедры,

1,5 стакана свежей клюквы,

2 столовые ложки теплой воды,

1,5 чайной ложки кукурузного крахмала.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 190 градусов. В формочки для кексов поместите вафли. В большой миске смешайте сливочный сыр, йогурт, пять столовых ложек сахара, столовую ложку апельсинового сока, ваниль и яйцо и перемешайте электрическим миксером до получения однородной массы. Добавьте цедру апельсина. Равномерно выложите смесь поверх вафель и разровняйте лопаткой. Выпекать 15-16 минут. Поставьте небольшую кастрюлю на средний огонь. Налейте масло. Добавьте клюкву и готовьте 5 минут, периодически помешивая. В небольшой тарелке смешайте кукурузный крахмал и теплую воду, добавьте получившуюся смесь к клюкве. Добавьте оставшуюся столовую ложку апельсинового сока и столовую ложку сахара и перемешайте. Дайте смеси закипеть и загустеть. Уменьшите огонь до минимума и варите 1-2 минуты. Снимите с огня и накройте крышкой. Равномерно распределите начинку по центру каждого чизкейка, Охладите чизкейки в холодильнике.