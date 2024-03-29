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Мини-чизкейки с апельсином и клюквой: этот ароматный кремовый десерт готовится без муки

Готовим лёгкие мини-чизкейки с апельсином и клюквой

1:50
Еда

Эти мини-чизкейки с апельсином и клюквой — идеальный легкий десерт! Кремовое пирожное — с восхитительным апельсиново-ванильным вкусом, а начинка терпкая и в меру сладкая. Готовятся пирожные в формочках для кексов, причем потребуется минимум усилий.

Готовим лёгкие мини-чизкейки с апельсином и клюквой
Фото: unsplash.com by Brina Blum is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты:

  • 12 вафель,
  • 225 г сливочного сыра,
  • греческий йогурт,
  • 6 столовых ложек сахара,
  • 2 столовые ложки апельсинового сока,
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта,
  • 1 большое яйцо,
  • 1 столовая ложка апельсиновой цедры,
  • 1,5 стакана свежей клюквы,
  • 2 столовые ложки теплой воды,
  • 1,5 чайной ложки кукурузного крахмала.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 190 градусов. В формочки для кексов поместите вафли.
  2. В большой миске смешайте сливочный сыр, йогурт, пять столовых ложек сахара, столовую ложку апельсинового сока, ваниль и яйцо и перемешайте электрическим миксером до получения однородной массы.
  3. Добавьте цедру апельсина. Равномерно выложите смесь поверх вафель и разровняйте лопаткой. Выпекать 15-16 минут.
  4. Поставьте небольшую кастрюлю на средний огонь. Налейте масло. Добавьте клюкву и готовьте 5 минут, периодически помешивая. В небольшой тарелке смешайте кукурузный крахмал и теплую воду, добавьте получившуюся смесь к клюкве. Добавьте оставшуюся столовую ложку апельсинового сока и столовую ложку сахара и перемешайте. Дайте смеси закипеть и загустеть. Уменьшите огонь до минимума и варите 1-2 минуты. Снимите с огня и накройте крышкой.
  5. Равномерно распределите начинку по центру каждого чизкейка, Охладите чизкейки в холодильнике.
Очень простые и вкусные мини-чизкейки
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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