Французский луковый соус: простой по составу, но очень вкусный. Его определённо стоит попробовать!

Французский луковый соус: готовим из пяти ингредиентов

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Французский луковый соус — классическая праздничная закуска, приготовленная из сметаны, майонеза, карамелизированного лука, чеснока, зеленого лука и петрушки. Он гарантированно съедается за считанные минуты после подачи!

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В этой простой домашней версии всего пять ингредиентов. Этот соус настолько вкусный, что его определенно стоит попробовать.

Ингредиенты:

2 столовые ложки сливочного или растительного масла,

2 средних луковицы, нарезанных,

3 измельчённых зубчика чеснока,

2 стакана сметаны,

1/4 стакана майонеза,

2 столовые ложки мелко нарезанного свежего чеснока,

1 столовая ложка мелко нарезанной свежей петрушки,

соль и свежемолотый черный перец по вкусу.

Приготовление:

Нагрейте сливочное или растительное масло в большой сковороде на среднем огне и добавьте лук. Помешивайте лук в течение 2 минут, затем уменьшите огонь до минимума. Продолжайте помешивать лук каждые 2-3 минуты, он должен карамелизироваться. Продолжайте готовить лук примерно 45 минут. Добавьте измельченный чеснок и обжарьте. После того, как лук остынет, добавьте его в миску со сметаной, майонезом, зеленым луком, петрушкой, солью и перцем. Перемешайте все до кремообразного состояния и украсьте зеленью.