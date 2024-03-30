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Французский луковый соус: простой по составу, но очень вкусный. Его определённо стоит попробовать!

Французский луковый соус: готовим из пяти ингредиентов

1:22
Еда

Французский луковый соус — классическая праздничная закуска, приготовленная из сметаны, майонеза, карамелизированного лука, чеснока, зеленого лука и петрушки. Он гарантированно съедается за считанные минуты после подачи!

Французский луковый соус: готовим из пяти ингредиентов
Фото: commons.wikimedia.org by Nillerdk is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

В этой простой домашней версии всего пять ингредиентов. Этот соус настолько вкусный, что его определенно стоит попробовать.

Ингредиенты:

  • 2 столовые ложки сливочного или растительного масла,
  • 2 средних луковицы, нарезанных,
  • 3 измельчённых зубчика чеснока,
  • 2 стакана сметаны,
  • 1/4 стакана майонеза,
  • 2 столовые ложки мелко нарезанного свежего чеснока,
  • 1 столовая ложка мелко нарезанной свежей петрушки,
  • соль и свежемолотый черный перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Нагрейте сливочное или растительное масло в большой сковороде на среднем огне и добавьте лук. Помешивайте лук в течение 2 минут, затем уменьшите огонь до минимума.
  2. Продолжайте помешивать лук каждые 2-3 минуты, он должен карамелизироваться. Продолжайте готовить лук примерно 45 минут. Добавьте измельченный чеснок и обжарьте. 
  3. После того, как лук остынет, добавьте его в миску со сметаной, майонезом, зеленым луком, петрушкой, солью и перцем. Перемешайте все до кремообразного состояния и украсьте зеленью.
Нежный ЛУКОВЫЙ соус за пару минут
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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