Предлагаем вам лучший рецепт классического хумуса из нута! Готовится быстро и просто — всего за три минуты, а получается очень вкусно.
Стоит отметить, что нут полезен для здоровья кишечника, помогает, в частности, при запорах, поскольку он богат клетчаткой. Также нут помогает снизить "плохой" холестерин.
Ингредиенты:
Приготовление:
Измельчите все ингредиенты в блендере. При желании добавьте еще жидкости из нута, чтобы хумус получился более мягким. Добавьте хумус в небольшую сервировочную миску и украсьте оливковым маслом, паприкой и свежей петрушкой.
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