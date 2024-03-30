Рецепт классического хумуса из нута: готовится быстро и просто — всего за три минуты, а получается очень вкусно

Классический хумус из нута: богат клетчаткой и снижает холестерин

0:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам лучший рецепт классического хумуса из нута! Готовится быстро и просто — всего за три минуты, а получается очень вкусно.

Фото: flickr. com by Serge Melki from Indianapolis, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Стоит отметить, что нут полезен для здоровья кишечника, помогает, в частности, при запорах, поскольку он богат клетчаткой. Также нут помогает снизить "плохой" холестерин.

Ингредиенты:

2 банки нута,

⅓ стакана жидкости из нута или больше, по мере необходимости,

1/2 стакана тахини,

1/4 стакана оливкового масла,

2 выжатых лимона,

2 зубчика чеснока,

1 чайная ложка тмина,

1/2 чайной ложки соли,

оливковое масло,

паприка,

свежерубленная петрушка.

Приготовление:

Измельчите все ингредиенты в блендере. При желании добавьте еще жидкости из нута, чтобы хумус получился более мягким. Добавьте хумус в небольшую сервировочную миску и украсьте оливковым маслом, паприкой и свежей петрушкой.