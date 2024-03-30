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Рецепт классического хумуса из нута: готовится быстро и просто — всего за три минуты, а получается очень вкусно

Классический хумус из нута: богат клетчаткой и снижает холестерин

0:57
Еда

Предлагаем вам лучший рецепт классического хумуса из нута! Готовится быстро и просто — всего за три минуты, а получается очень вкусно.

Классический хумус из нута: богат клетчаткой и снижает холестерин
Фото: flickr. com by Serge Melki from Indianapolis, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Стоит отметить, что нут полезен для здоровья кишечника, помогает, в частности, при запорах, поскольку он богат клетчаткой. Также нут помогает снизить "плохой" холестерин.

Ингредиенты:

  • 2 банки нута,
  • ⅓ стакана жидкости из нута или больше, по мере необходимости,
  • 1/2 стакана тахини,
  • 1/4 стакана оливкового масла,
  • 2 выжатых лимона,
  • 2 зубчика чеснока,
  • 1 чайная ложка тмина,
  • 1/2 чайной ложки соли,
  • оливковое масло,
  • паприка,
  • свежерубленная петрушка.

Приготовление:

Измельчите все ингредиенты в блендере. При желании добавьте еще жидкости из нута, чтобы хумус получился более мягким. Добавьте хумус в небольшую сервировочную миску и украсьте оливковым маслом, паприкой и свежей петрушкой.

Как ПРАВИЛЬНО приготовить ХУМУС?
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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