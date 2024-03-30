Аппетитные куриные оладьи с хрустящей корочкой: изюминка фарша - травы и сыр. Порадуйте своих родных вкуснятиной!

Куриные оладьи с травами и сыром: простой рецепт

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти простые низкоуглеводные куриные оладьи с травами и сыром очень вкусны сами по себе, однако их можно подать и с гарниром на ужин.

Фото: commons.wikimedia.org by Midori is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Эти куриные оладьи получаются немного хрустящими снаружи, но мягкими и нежными в целом, понравится вам и аромат свежих трав, таких как петрушка, базилик и зеленый лук.

Ингредиенты:

700 г куриных грудок без кожи и костей,

2 больших яйца,

1 столовая ложка майонеза,

1 столовая ложка нарезанной свежей петрушки,

1 столовая ложка нарезанного свежего чеснока,

1 столовая ложка нарезанного свежего базилика,

½ чайной ложки соли,

½ чайной ложки чесночного порошка,

¼ чайной ложки черного перца,

¼ чайной ложки сушеного укропа,

⅓ стакана муки,

113 г тертого сыра Моцарелла,

2 столовые ложки оливкового масла.

Приготовление:

Измельчите куриные грудки в кухонном комбайне. Переложите куриный фарш в большую миску и добавьте яйца, майонез, петрушку, зеленый лук, базилик, соль, чесночный порошок, перец, зелень укропа, муку и тертый сыр Моцарелла. Перемешайте до однородного состояния. Сделайте из смеси котлетки. Добавьте столовую ложку оливкового масла в сотейник и выпекайте оладьи. Готовьте их 3–4 минуты с каждой стороны до появления золотистой корочки.