Аппетитные куриные оладьи с хрустящей корочкой: изюминка фарша - травы и сыр. Порадуйте своих родных вкуснятиной!

Эти простые низкоуглеводные куриные оладьи с травами и сыром очень вкусны сами по себе, однако их можно подать и с гарниром на ужин.
Фото: commons.wikimedia.org by Midori is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Эти куриные оладьи получаются немного хрустящими снаружи, но мягкими и нежными в целом, понравится вам и аромат свежих трав, таких как петрушка, базилик и зеленый лук.
Ингредиенты:
700 г куриных грудок без кожи и костей,
2 больших яйца,
1 столовая ложка майонеза,
1 столовая ложка нарезанной свежей петрушки,
1 столовая ложка нарезанного свежего чеснока,
1 столовая ложка нарезанного свежего базилика,
½ чайной ложки соли,
½ чайной ложки чесночного порошка,
¼ чайной ложки черного перца,
¼ чайной ложки сушеного укропа,
⅓ стакана муки,
113 г тертого сыра Моцарелла,
2 столовые ложки оливкового масла.
Приготовление:
Измельчите куриные грудки в кухонном комбайне. Переложите куриный фарш в большую миску и добавьте яйца, майонез, петрушку, зеленый лук, базилик, соль, чесночный порошок, перец, зелень укропа, муку и тертый сыр Моцарелла. Перемешайте до однородного состояния.
Сделайте из смеси котлетки.
Добавьте столовую ложку оливкового масла в сотейник и выпекайте оладьи. Готовьте их 3–4 минуты с каждой стороны до появления золотистой корочки.
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