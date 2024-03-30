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Аппетитные куриные оладьи с хрустящей корочкой: изюминка фарша - травы и сыр. Порадуйте своих родных вкуснятиной!

Куриные оладьи с травами и сыром: простой рецепт

1:31
Еда

Эти простые низкоуглеводные куриные оладьи с травами и сыром очень вкусны сами по себе, однако их можно подать и с гарниром на ужин.

Куриные оладьи с травами и сыром: простой рецепт
Фото: commons.wikimedia.org by Midori is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Эти куриные оладьи получаются немного хрустящими снаружи, но мягкими и нежными в целом, понравится вам и аромат свежих трав, таких как петрушка, базилик и зеленый лук.

Ингредиенты:

  • 700 г куриных грудок без кожи и костей,
  • 2 больших яйца,
  • 1 столовая ложка майонеза,
  • 1 столовая ложка нарезанной свежей петрушки,
  • 1 столовая ложка нарезанного свежего чеснока,
  • 1 столовая ложка нарезанного свежего базилика,
  • ½ чайной ложки соли,
  • ½ чайной ложки чесночного порошка,
  • ¼ чайной ложки черного перца,
  • ¼ чайной ложки сушеного укропа,
  • ⅓ стакана муки,
  • 113 г тертого сыра Моцарелла,
  • 2 столовые ложки оливкового масла.

Приготовление:

  1. Измельчите куриные грудки в кухонном комбайне. Переложите куриный фарш в большую миску и добавьте яйца, майонез, петрушку, зеленый лук, базилик, соль, чесночный порошок, перец, зелень укропа, муку и тертый сыр Моцарелла. Перемешайте до однородного состояния.
  2. Сделайте из смеси котлетки.
  3. Добавьте столовую ложку оливкового масла в сотейник и выпекайте оладьи. Готовьте их 3–4 минуты с каждой стороны до появления золотистой корочки. 
Уже не КОТЛЕТЫ, ещё не ОЛАДЬИ! Готовлю за считанные минуты, а съедаются еще быстрее!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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