Рассыпчатая перловка с говяжьим фаршем на сковороде: сытное и ароматное блюдо, которое очень легко приготовить на ужин

Перловка с говяжьим фаршем: как приготовить в сковороде

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Это сытное и ароматное блюдо, которое можно приготовить в одной сковороде, обязательно станет фаворитом в вашей семье!

Фото: commons.wikimedia. org by Matěj Baťha is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Ингредиенты:

полкило говяжьего фарша,

небольшая луковица, нарезанная,

1 зубчик чеснока, измельчённый,

говяжий бульон,

1 банка томатного соуса,

1 стакан воды,

2 небольшие моркови, нарезанные,

1 небольшой помидор,

1 небольшой нарезанный кабачок,

1 стакан перловки,

2 чайные ложки итальянской приправы,

1/4 чайной ложки соли,

1/8 чайной ложки черного перца.

Приготовление:

Поставьте большую сковороду на средний огонь и обжарьте говяжий фарш с луком. Добавьте измельчённый чеснок и готовьте еще минуту. Добавьте бульон, томатный соус и воду и доведите до кипения. Добавьте морковь, помидоры, кабачки, перловку, итальянскую приправу, соль и перец. Уменьшите огонь и варите под крышкой 45–50 минут.