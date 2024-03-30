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Рассыпчатая перловка с говяжьим фаршем на сковороде: сытное и ароматное блюдо, которое очень легко приготовить на ужин

Перловка с говяжьим фаршем: как приготовить в сковороде

1:01
Еда

Это сытное и ароматное блюдо, которое можно приготовить в одной сковороде, обязательно станет фаворитом в вашей семье! 

Перловка с говяжьим фаршем: как приготовить в сковороде
Фото: commons.wikimedia. org by Matěj Baťha is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Ингредиенты:

  • полкило говяжьего фарша,
  • небольшая луковица, нарезанная,
  • 1 зубчик чеснока, измельчённый,
  • говяжий бульон,
  • 1 банка томатного соуса,
  • 1 стакан воды,
  • 2 небольшие моркови, нарезанные,
  • 1 небольшой помидор,
  • 1 небольшой нарезанный кабачок,
  • 1 стакан перловки,
  • 2 чайные ложки итальянской приправы,
  • 1/4 чайной ложки соли,
  • 1/8 чайной ложки черного перца.

Приготовление:

  1. Поставьте большую сковороду на средний огонь и обжарьте говяжий фарш с луком.
  2. Добавьте измельчённый чеснок и готовьте еще минуту.
  3. Добавьте бульон, томатный соус и воду и доведите до кипения. Добавьте морковь, помидоры, кабачки, перловку, итальянскую приправу, соль и перец.
  4. Уменьшите огонь и варите под крышкой 45–50 минут.
Проще плова, лучше гречки! Удивительная перловка с фаршем
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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