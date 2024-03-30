Безумно вкусный, ароматный, с хрустящей корочкой: попробуйте испечь этот хлеб из кабачков без зерновой муки

Как приготовить хлеб из кабачков

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Хлеб из кабачков, приготовленный по этому рецепту, получается вкусным, слегка влажным и очень ароматным. В сезон кабачков обязательно нужно приготовить такую буханку. Этот хлеб не содержит глютена, в нем не используется зерновая мука.

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Ингредиенты:

1,5 стакана миндальной муки,

1/2 стакана тапиоковой муки,

1/4 стакана кокосовой муки,

1 чайная ложка пищевой соды,

1 чайная ложка корицы,

1/2 чайной ложки соли,

3 яйца,

1/2 стакана яблочного пюре,

2 столовые ложки кленового сиропа,

1 столовая ложка яблочного уксуса,

1,5 стакана тёртых кабачков.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 175 градусов. Перемешайте все сухие ингредиенты в миске. В отдельной миске взбейте яйца, яблочное пюре, кленовый сироп и яблочный уксус. Добавьте тёртые кабачки к влажным ингредиентам и перемешайте. Добавьте сухие ингредиенты и перемешайте. Вылейте тесто в смазанную маслом форму для хлеба. Выпекайте хлеб из кабачков 50–60 минут.