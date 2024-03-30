Безумно вкусный, ароматный, с хрустящей корочкой: попробуйте испечь этот хлеб из кабачков без зерновой муки

Хлеб из кабачков, приготовленный по этому рецепту, получается вкусным, слегка влажным и очень ароматным. В сезон кабачков обязательно нужно приготовить такую буханку. Этот хлеб не содержит глютена, в нем не используется зерновая мука.
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Ингредиенты:
1,5 стакана миндальной муки,
1/2 стакана тапиоковой муки,
1/4 стакана кокосовой муки,
1 чайная ложка пищевой соды,
1 чайная ложка корицы,
1/2 чайной ложки соли,
3 яйца,
1/2 стакана яблочного пюре,
2 столовые ложки кленового сиропа,
1 столовая ложка яблочного уксуса,
1,5 стакана тёртых кабачков.
Приготовление:
Разогрейте духовку до 175 градусов.
Перемешайте все сухие ингредиенты в миске.
В отдельной миске взбейте яйца, яблочное пюре, кленовый сироп и яблочный уксус.
Добавьте тёртые кабачки к влажным ингредиентам и перемешайте. Добавьте сухие ингредиенты и перемешайте.
Вылейте тесто в смазанную маслом форму для хлеба. Выпекайте хлеб из кабачков 50–60 минут.
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