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Домашний хлеб с клюквой и изюмом без замеса: вкусная и быстрая выпечка, аромат — как из дорогой пекарни

Как испечь домашний хлеб с клюквой без замеса

1:10
Еда

Многие думают, что выпечка хлеба — довольно сложный процесс, требующий особых навыков. Однако спешим развеять этот миф. Попробуйте испечь по этому рецепту вкуснейший хлеб с золотистым изюмом и клюквой. Он будет даже вкуснее, чем выпечка из самой дорогой пекарни.

Как испечь домашний хлеб с клюквой без замеса
Фото: flickr.com by Ginny is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты:

  • 2 стакана муки,
  • 1 стакан белого сахара,
  • 1,5 чайной ложки разрыхлителя,
  • 1 чайная ложка соли,
  • 1/2 чайной ложки пищевой соды,
  • 1/4 стакана сливочного масла,
  • 1 взбитое яйцо,
  • 1 чайная ложка апельсиновой цедры,
  • 3/4 стакана апельсинового сока,
  • 1,5 стакана светлого изюма,
  • 1,5 стакана нарезанной клюквы.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 175 градусов. Смажьте маслом форму для хлеба.
  2. Взбейте муку, сахар, разрыхлитель, соль и соду.
  3. Добавьте сливочное масло, нарезанное тонкими брусочками. Добавьте яйцо, апельсиновую цедру и апельсиновый сок, перемешайте и добавьте изюм и клюкву. Вылейте тесто в форму и выпекайте 70 минут.
Хлеб БЕЗ ЗАМЕСА с клюквой и орехами пекан, который 100% получается у всех!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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