Домашний хлеб с клюквой и изюмом без замеса: вкусная и быстрая выпечка, аромат — как из дорогой пекарни

Как испечь домашний хлеб с клюквой без замеса

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие думают, что выпечка хлеба — довольно сложный процесс, требующий особых навыков. Однако спешим развеять этот миф. Попробуйте испечь по этому рецепту вкуснейший хлеб с золотистым изюмом и клюквой. Он будет даже вкуснее, чем выпечка из самой дорогой пекарни.

Фото: flickr.com by Ginny is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты:

2 стакана муки,

1 стакан белого сахара,

1,5 чайной ложки разрыхлителя,

1 чайная ложка соли,

1/2 чайной ложки пищевой соды,

1/4 стакана сливочного масла,

1 взбитое яйцо,

1 чайная ложка апельсиновой цедры,

3/4 стакана апельсинового сока,

1,5 стакана светлого изюма,

1,5 стакана нарезанной клюквы.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 175 градусов. Смажьте маслом форму для хлеба. Взбейте муку, сахар, разрыхлитель, соль и соду. Добавьте сливочное масло, нарезанное тонкими брусочками. Добавьте яйцо, апельсиновую цедру и апельсиновый сок, перемешайте и добавьте изюм и клюкву. Вылейте тесто в форму и выпекайте 70 минут.