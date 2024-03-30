Домашний хлеб с клюквой и изюмом без замеса: вкусная и быстрая выпечка, аромат — как из дорогой пекарни

Многие думают, что выпечка хлеба — довольно сложный процесс, требующий особых навыков. Однако спешим развеять этот миф. Попробуйте испечь по этому рецепту вкуснейший хлеб с золотистым изюмом и клюквой. Он будет даже вкуснее, чем выпечка из самой дорогой пекарни.
Фото: flickr.com by Ginny is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Ингредиенты:
2 стакана муки,
1 стакан белого сахара,
1,5 чайной ложки разрыхлителя,
1 чайная ложка соли,
1/2 чайной ложки пищевой соды,
1/4 стакана сливочного масла,
1 взбитое яйцо,
1 чайная ложка апельсиновой цедры,
3/4 стакана апельсинового сока,
1,5 стакана светлого изюма,
1,5 стакана нарезанной клюквы.
Приготовление:
Разогрейте духовку до 175 градусов. Смажьте маслом форму для хлеба.
Взбейте муку, сахар, разрыхлитель, соль и соду.
Добавьте сливочное масло, нарезанное тонкими брусочками. Добавьте яйцо, апельсиновую цедру и апельсиновый сок, перемешайте и добавьте изюм и клюкву. Вылейте тесто в форму и выпекайте 70 минут.
Оперативные новостиПрисоединяйся к Pravda.Ru
Хлеб БЕЗ ЗАМЕСА с клюквой и орехами пекан, который 100% получается у всех!
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ