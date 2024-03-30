Нежный сливочный крем-суп из кабачков: пикантности бульону придают лимонный сок и кешью

Крем-суп из кабачков — очень нежное блюдо, которое понравится не только вегетарианцам. Кабачки, конечно, здесь главный ингредиент, но именно сочетание лука, чеснока, лимона и трав делает этот суп таким вкусным. А когда вы добавляете в смесь кешью — то блюдо становится просто восхитительным.
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Ингредиенты:
Кабачки: 4 штуки среднего размера.
Лук и чеснок.
Кешью.
Бульон: овощной или куриный.
Лимон.
Свежие травы: петрушка, укроп.
Соль и перец.
Приготовление:
В большой кастрюле обжарьте лук и чеснок, пока лук не станет мягким и прозрачным.
Добавьте кабачки, бульон, кешью, соль и перец. Доведите все до кипения, затем убавьте огонь до минимума. Накройте крышкой и варите 15-20 минут, пока кабачки не станут мягкими.
Добавьте нарезанную зелень и лимонный сок, затем с помощью погружного блендера измельчите суп до получения однородной кремовой консистенции. Украсьте рубленой зеленью и сбрызните оливковым маслом в качестве последнего штриха.
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КРЕМ-СУП ИЗ КАБАЧКОВ - настоящее лакомство за 30 минут к обеду или на ужин!
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