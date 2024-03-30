Нежный сливочный крем-суп из кабачков: пикантности бульону придают лимонный сок и кешью

Крем-суп из кабачков: готовим очень вкусное блюдо за 20 минут

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Крем-суп из кабачков — очень нежное блюдо, которое понравится не только вегетарианцам. Кабачки, конечно, здесь главный ингредиент, но именно сочетание лука, чеснока, лимона и трав делает этот суп таким вкусным. А когда вы добавляете в смесь кешью — то блюдо становится просто восхитительным.

Фото: commons.wikimedia.org by stu_spivack is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты:

Кабачки: 4 штуки среднего размера.

Лук и чеснок.

Кешью.

Бульон: овощной или куриный.

Лимон.

Свежие травы: петрушка, укроп.

Соль и перец.

Приготовление:

В большой кастрюле обжарьте лук и чеснок, пока лук не станет мягким и прозрачным. Добавьте кабачки, бульон, кешью, соль и перец. Доведите все до кипения, затем убавьте огонь до минимума. Накройте крышкой и варите 15-20 минут, пока кабачки не станут мягкими. Добавьте нарезанную зелень и лимонный сок, затем с помощью погружного блендера измельчите суп до получения однородной кремовой консистенции. Украсьте рубленой зеленью и сбрызните оливковым маслом в качестве последнего штриха.