Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Плюсы и минусы выращивания карликовых растений
Тренинг по отжиманиям от пола. Неделя 2. Четверг
Почему зрителям не нравится цветная версия фильма "Офицеры"
Раскрыты причины добавления шума в телефонный сигнал операторами
Суперэксклюзив: новый Гепарда 2024 — мечта подростка о свободе на дорогах
Ученые НИЯУ МИФИ зафиксировали редкую солнечную вспышку GLE-74
Как правильно готовить клей для обоев
Эксперты рассказали, как дрессировать хомяка
Бактериоз у растений: методы лечения и профилактика
Лёгкий салат "Американа" с куриной грудкой, манго и авокадо: низкокалорийно и очень вкусно!

Салат "Американа": изысканное сочетание куриной грудки, авокадо и манго

1:40
Еда

Представляем вам рецепт салата "Американа" с куриной грудкой, авокадо, манго и луком. Этот салат от RussianFood.com отлично сочетает в себе разнообразные вкусы и текстуры, придавая блюду свежий и яркий вкус.

Салат "Американа": изысканное сочетание куриной грудки, авокадо и манго
Фото: flickr.com by @yakobusan Jakob Montrasio is licensed under CC BY 2.0.

Для приготовления этого салата вам понадобятся следующие ингредиенты:

— 200 г куриной грудки (её необходимо предварительно отварить);

— 2 штуки авокадо;

— 1-2 шт манго;

— 1 шт красного лука;

— 1 шт лимона;

— 60 г оливкового масла;

— 1 чайная ложка соли;

— 0,5 чайной ложки чёрного молотого перца;

— петрушка и укроп для украшения.

Для приготовления салата следуйте инструкциям ниже:

  1. Нарежьте отваренную куриную грудку тонкой соломкой и поместите её в миску.
  2. Тонко нарежьте красный лук и добавьте его в миску к куриной грудке.
  3. Очистите авокадо от кожицы и косточки, а затем нарежьте его тонкими полосками. Переложите авокадо в миску.
  4. Очистите манго от кожуры и нарежьте его соломкой. Удалите косточку и добавьте манго в миску с остальными ингредиентами.
  5. Мелко нарежьте петрушку и укроп и добавьте их в миску с салатом.
  6. Выжмите сок из лимона и добавьте его вместе с оливковым маслом, солью и перцем в салат. Тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы они равномерно пропитались соусом.
  7. Переложите готовый салат "Американа" на сервировочную тарелку и украсьте свежими веточками петрушки и укропа.

Теперь ваш салат "Американа" готов к подаче на стол. Он станет ярким и аппетитным дополнением к вашему обеду или ужину. Приятного аппетита!

Салат Американа - Рецепт Бабушки Эммы
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Вовсе не сорняк: это растение — незаменимая помощница в вашем саду: многие его выдёргивают, а зря

Это растение очень полезно для сада. Не торопитесь от него избавиться. Поможет справиться с вредителями без "химии".

Полынь может быть очень полезна в саду
МК: адвокаты, защищающие обвиняемых в совершении теракта в "Крокусе", получают угрозы
Угрожают отрезать уши и расправиться с семьями: адвокаты террористов из "Крокуса" пожаловались на травлю
Как использовать в огородничестве картон и газеты
Жена иноагента — иноагент? Музыкальный критик Сергей Соседов признал большую вероятность признания Аллы Пугачёвой иностранным агентом
Глава МИД Украины Кулеба хамит своим кураторам от бессилия Дмитрий Плотников Американцы выразили уверенность, что мост в Балтиморе взорвали Любовь Степушова Расстрелять нельзя помиловать: какой была последняя смертная казнь в России и кто будет следующий? Петр Ермилин
Винер считает, что россияне, которые отправятся на Олимпиаду в Париж — "команда бомжей"
Вы можете считать себя монстром, если не делаете этого: в чем кот нуждается больше всего
Карликовые киски: эти породы можно заводить по 10 штук, места хватит всем
Карликовые киски: эти породы можно заводить по 10 штук, места хватит всем
Последние материалы
Салат "Американа": изысканное сочетание куриной грудки, авокадо и манго
Как правильно готовить клей для обоев
Эксперты рассказали, как дрессировать хомяка
Бактериоз у растений: методы лечения и профилактика
Топ-7 мест, обязательных к посещению в Южной Корее
Комментатор Губерниев считает, что Валиева не пропадёт и без президентской стипендии
"Известия": в 22 регионах России отмечена активность клещей
Дочь Анны Седоковой шокировала поклонников: скандальные подробности из ее жизни
Масло для тела и лосьон: как оба продукта действуют на кожу?
Топ-5 советов для тех, кто собирается путешествовать на автомобиле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников