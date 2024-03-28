Лёгкий салат "Американа" с куриной грудкой, манго и авокадо: низкокалорийно и очень вкусно!

Представляем вам рецепт салата "Американа" с куриной грудкой, авокадо, манго и луком. Этот салат от RussianFood.com отлично сочетает в себе разнообразные вкусы и текстуры, придавая блюду свежий и яркий вкус.
Фото: flickr.com by @yakobusan Jakob Montrasio is licensed under CC BY 2.0.
Для приготовления этого салата вам понадобятся следующие ингредиенты:
— 200 г куриной грудки (её необходимо предварительно отварить);
— 2 штуки авокадо;
— 1-2 шт манго;
— 1 шт красного лука;
— 1 шт лимона;
— 60 г оливкового масла;
— 1 чайная ложка соли;
— 0,5 чайной ложки чёрного молотого перца;
— петрушка и укроп для украшения.
Для приготовления салата следуйте инструкциям ниже:
Нарежьте отваренную куриную грудку тонкой соломкой и поместите её в миску.
Тонко нарежьте красный лук и добавьте его в миску к куриной грудке.
Очистите авокадо от кожицы и косточки, а затем нарежьте его тонкими полосками. Переложите авокадо в миску.
Очистите манго от кожуры и нарежьте его соломкой. Удалите косточку и добавьте манго в миску с остальными ингредиентами.
Мелко нарежьте петрушку и укроп и добавьте их в миску с салатом.
Выжмите сок из лимона и добавьте его вместе с оливковым маслом, солью и перцем в салат. Тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы они равномерно пропитались соусом.
Переложите готовый салат "Американа" на сервировочную тарелку и украсьте свежими веточками петрушки и укропа.
Теперь ваш салат "Американа" готов к подаче на стол. Он станет ярким и аппетитным дополнением к вашему обеду или ужину. Приятного аппетита!
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