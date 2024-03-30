Лимонный пирог: влажный, мягкий, нежный на вкус, готовится очень быстро из простых ингредиентов

Лимонный пирог: пошаговый рецепт

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Это лучший рецепт лимонного пирога. Десерт получается влажный и мягкий, нежный на вкус, но с бодрящим ароматом лимона. Обязательно придется по душе сладкоежкам, к тому же готовится он очень просто.

Фото: flickr.com by Neil Piddock is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

1 стакан белого сахара,

1/2 стакана сливочного масла,

2 больших яйца,

2 чайные ложки ванильного экстракта,

1,5 стакана муки,

1,5 чайной ложки разрыхлителя,

3/4 стакана молока,

1 столовая ложка цедры лимона,

1 столовая ложка лимонного сока.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 175 градусов. Смажьте маслом квадратную форму для выпечки. Взбейте сахар и масло в миске с помощью электрического миксера до легкой и воздушной массы. Взбейте яйца и ванильный экстракт до однородной массы. Просейте муку и разрыхлитель в отдельную миску, добавьте в смесь. Влейте молоко, добавьте цедру лимона и лимонный сок. Вылейте тесто в подготовленную форму. Выпекайте около 35 минут.