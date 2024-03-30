Вкусный кремовый картофельный суп-пюре с луком-пореем: напоминает знаменитый вишисуаз, но без сливок

Картофельный суп-пюре с луком-пореем: бюджетный рецепт

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот картофельный суп с луком-пореем придется вам по душе, ведь он чем-то напоминает знаменитый французский вишисуаз. В нем много овощей, трав, он имеет нежную кремовую текстуру, при этом без использования молочных продуктов. Для этого рецепта вам понадобятся всего несколько ингредиентов. Самый бюджетный вариант супа для всей семьи.

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Ингредиенты:

Лук-порей.

Бульон (овощной или куриный).

Картофель.

Травы и специи: чеснок, свежий тимьян и лавровый лист.

Приготовление:

Нагрейте оливковое масло в жаровне и обжарьте лук-порей 8–10 минут, пока он не станет мягким, но не подрумянится. Затем добавьте чеснок и готовьте еще минуту. Добавьте нарезанный кубиками картофель, соль, лавровый лист, тимьян и овощной бульон. Увеличьте огонь до сильного и доведите до кипения, затем убавьте огонь до минимума. Варите 15–20 минут, пока картофель не станет мягким. Удалите лавровый лист и веточки тимьяна. Затем используйте погружной блендер, чтобы измельчить суп. Украсьте свежим чесноком и щепоткой черного перца.