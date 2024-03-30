Вкусный кремовый картофельный суп-пюре с луком-пореем: напоминает знаменитый вишисуаз, но без сливок

Этот картофельный суп с луком-пореем придется вам по душе, ведь он чем-то напоминает знаменитый французский вишисуаз. В нем много овощей, трав, он имеет нежную кремовую текстуру, при этом без использования молочных продуктов. Для этого рецепта вам понадобятся всего несколько ингредиентов. Самый бюджетный вариант супа для всей семьи.
Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты:
Лук-порей.
Бульон (овощной или куриный).
Картофель.
Травы и специи: чеснок, свежий тимьян и лавровый лист.
Приготовление:
Нагрейте оливковое масло в жаровне и обжарьте лук-порей 8–10 минут, пока он не станет мягким, но не подрумянится. Затем добавьте чеснок и готовьте еще минуту.
Добавьте нарезанный кубиками картофель, соль, лавровый лист, тимьян и овощной бульон. Увеличьте огонь до сильного и доведите до кипения, затем убавьте огонь до минимума. Варите 15–20 минут, пока картофель не станет мягким.
Удалите лавровый лист и веточки тимьяна. Затем используйте погружной блендер, чтобы измельчить суп. Украсьте свежим чесноком и щепоткой черного перца.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ