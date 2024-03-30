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Вкусный кремовый картофельный суп-пюре с луком-пореем: напоминает знаменитый вишисуаз, но без сливок

Картофельный суп-пюре с луком-пореем: бюджетный рецепт

1:12
Еда

Этот картофельный суп с луком-пореем придется вам по душе, ведь он чем-то напоминает знаменитый французский вишисуаз. В нем много овощей, трав, он имеет нежную кремовую текстуру, при этом без использования молочных продуктов. Для этого рецепта вам понадобятся всего несколько ингредиентов. Самый бюджетный вариант супа для всей семьи.

Картофельный суп-пюре с луком-пореем: бюджетный рецепт
Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

  • Лук-порей.
  • Бульон (овощной или куриный).
  • Картофель.
  • Травы и специи: чеснок, свежий тимьян и лавровый лист.

Приготовление:

  1. Нагрейте оливковое масло в жаровне и обжарьте лук-порей 8–10 минут, пока он не станет мягким, но не подрумянится. Затем добавьте чеснок и готовьте еще минуту.
  2. Добавьте нарезанный кубиками картофель, соль, лавровый лист, тимьян и овощной бульон. Увеличьте огонь до сильного и доведите до кипения, затем убавьте огонь до минимума. Варите 15–20 минут, пока картофель не станет мягким.
  3. Удалите лавровый лист и веточки тимьяна. Затем используйте погружной блендер, чтобы измельчить суп. Украсьте свежим чесноком и щепоткой черного перца.
Знаменитый французский суп-пюре ВИШИСУАЗ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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