Ароматный, густой гороховый суп с аппетитными кусочками ветчины: в этом рецепте готовим на курином бульоне

Классический гороховый суп с мясистыми кусочками ветчины очень легко приготовить! Колотый горох варят на медленном огне с овощами и мясистой свининой, получается идеально густой, насыщенный овощами суп с глубоким вкусом свинины.
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Травы и специи: тимьян, лавровый лист, соль и перец.
Куриный бульон.
Приготовление:
Обжарьте лук, морковь и сельдерей на средне-сильном огне. Затем добавьте чеснок и обжаривайте еще минуту.
Добавьте колотый горох, тимьян, соль и перец.
Добавьте лавровый лист, ветчину, куриный бульон и воду. Доведите все до кипения, уменьшите огонь до минимума, накройте крышкой и варите 50–60 минут. Не забывайте время от времени помешивать, пока суп слегка не загустеет.
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