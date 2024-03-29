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Ароматный, густой гороховый суп с аппетитными кусочками ветчины: в этом рецепте готовим на курином бульоне

Гороховый суп с ветчиной: он будет сытным и густым

0:59
Еда

Классический гороховый суп с мясистыми кусочками ветчины очень легко приготовить! Колотый горох варят на медленном огне с овощами и мясистой свининой, получается идеально густой, насыщенный овощами суп с глубоким вкусом свинины. 

Гороховый суп с ветчиной: он будет сытным и густым
Фото: flickr.com by jeffreyw is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

  • Колотый горох.
  • Свежие овощи: лук, морковь, сельдерей (нарезанные кубиком).
  • Ветчина.
  • Травы и специи: тимьян, лавровый лист, соль и перец.
  • Куриный бульон.

Приготовление:

  1. Обжарьте лук, морковь и сельдерей на средне-сильном огне. Затем добавьте чеснок и обжаривайте еще минуту.
  2. Добавьте колотый горох, тимьян, соль и перец.
  3. Добавьте лавровый лист, ветчину, куриный бульон и воду. Доведите все до кипения, уменьшите огонь до минимума, накройте крышкой и варите 50–60 минут. Не забывайте время от времени помешивать, пока суп слегка не загустеет.
Гороховый суп с ветчиной
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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