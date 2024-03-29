Ароматный, густой гороховый суп с аппетитными кусочками ветчины: в этом рецепте готовим на курином бульоне

Гороховый суп с ветчиной: он будет сытным и густым

0:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Классический гороховый суп с мясистыми кусочками ветчины очень легко приготовить! Колотый горох варят на медленном огне с овощами и мясистой свининой, получается идеально густой, насыщенный овощами суп с глубоким вкусом свинины.

Фото: flickr.com by jeffreyw is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

Колотый горох.

Свежие овощи: лук, морковь, сельдерей (нарезанные кубиком).

Ветчина.

Травы и специи: тимьян, лавровый лист, соль и перец.

Куриный бульон.

Приготовление:

Обжарьте лук, морковь и сельдерей на средне-сильном огне. Затем добавьте чеснок и обжаривайте еще минуту. Добавьте колотый горох, тимьян, соль и перец. Добавьте лавровый лист, ветчину, куриный бульон и воду. Доведите все до кипения, уменьшите огонь до минимума, накройте крышкой и варите 50–60 минут. Не забывайте время от времени помешивать, пока суп слегка не загустеет.