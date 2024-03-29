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Готовим согревающий и успокаивающий чай из бузины для борьбы с простудой и гриппом

Как приготовить чай из бузины для укрепления иммунитета

1:17
Еда

Чай из бузины — согревающий и успокаивающий напиток, который эффективен для борьбы с простудой и гриппом.

Как приготовить чай из бузины для укрепления иммунитета
Фото: commons.wikimedia.org by Babak Farrokhi is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ягоды бузины богаты витаминами, минералами и соединениями, повышающими иммунитет. Также они богаты флавоноидами, витаминами А и С, пищевыми волокнами, поэтому могут помочь уменьшить воспаление и облегчить боль. Многие из этих преимуществ обусловлены пигментом антоцианом, который придаёт ягодам темно-фиолетовый цвет.

Для чая с бузиной вам понадобятся всего три ингредиента —

  1. вода,
  2. сушёная бузина
  3. и палочка корицы.

Чай из бузины имеет мягкий вкус, поэтому не стесняйтесь экспериментировать с соками, травами и специями. Можно добавить в чай имбирь, куркуму, лимон или даже апельсин. Если вам нравится сладкий чай, попробуйте добавить мёд или кленовый сироп.

Приготовление

Приготовьте этот простой чай за считанные минуты, если чувствуете, что иммунитету нужна помощь. Добавьте в воду сушёные ягоды бузины и палочку корицы, нагревайте на сильном огне до тех пор, пока чай не начнёт закипать. Затем уменьшите огонь до среднего и варите 15 минут. Процедите чай через мелкое сито в кружку и наслаждайтесь.

Чай с цветами бузины. Полезные свойства. Траварт
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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