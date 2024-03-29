Морковно-свекольный смузи с добавлением фруктов: вкусный и питательный коктейль из антиоксидантов и витаминов

Фруктово-овощной смузи: оригинальный полезный рецепт

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

В этом морковно-свекольном смузи с добавлением фруктов много антиоксидантов, витаминов и минералов! Этот смузи обладает противовоспалительными и иммуностимулирующими свойствами.

Фото: unsplash.com by Brigitte Tohm is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

Красная свёкла: придаёт сладкий и землистый вкус и рубиново-красный цвет

Яблоко

Морковь: придаёт сладость, источник дополнительной клетчатки

Свежий имбирь: добавляет пряную ноту

Апельсиновый сок: придаёт естественную сладость и балансирует другие ингредиенты

Приготовление

Взбейте в блендере все ингредиенты. Овощи для смузи можно не чистить, главное — хорошо их вымыть. Кожура содержит дополнительную клетчатку и сделает коктейль густым и сочным. Стоит очистить имбирь, так как кожица у него жёсткая. Для этого рецепта используется апельсиновый сок в качестве основы, однако можно использовать и коксовую воду. Также ропробуйте добавить молотую куркуму, корицу.