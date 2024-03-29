Морковно-свекольный смузи с добавлением фруктов: вкусный и питательный коктейль из антиоксидантов и витаминов

В этом морковно-свекольном смузи с добавлением фруктов много антиоксидантов, витаминов и минералов! Этот смузи обладает противовоспалительными и иммуностимулирующими свойствами.
Взбейте в блендере все ингредиенты. Овощи для смузи можно не чистить, главное — хорошо их вымыть. Кожура содержит дополнительную клетчатку и сделает коктейль густым и сочным. Стоит очистить имбирь, так как кожица у него жёсткая. Для этого рецепта используется апельсиновый сок в качестве основы, однако можно использовать и коксовую воду. Также ропробуйте добавить молотую куркуму, корицу.
Журналистка Божена Рынска объяснила, почему Алла Пугачёва так поздно отреагировала на трагедию в "Крокус Сити Холле".