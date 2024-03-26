Какие продукты нельзя замораживать: советы диетолога

Американский врач Бекки Кристалл рассказала, какие продукты нельзя хранить в морозилке.
Во-первых, это зелень. Она теряет свой аромат и цвет. Хранится она в замороженном виде только в мочёном виде.
Во-вторых, не следует замораживать молоко и сливки, так как при разморозке они теряют свои питательные свойства и консистенцию, жирность и вкусовые качества.
Также не следует замораживать сметану и майонез, при разморозке они изменяют свою консистенцию и вкусовые свойства.
Наконец, не замораживают сыры, яйца и кондитерскую продукцию.
Кристалл считает, что стереотип ор морозилке как отличном месте для долгого хранения продуктов является заблуждением и вместо того, чтобы хранить запасы в морозилке правильнее покупать свежие продукты, но в меньшем количестве.
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