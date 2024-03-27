Манная каша на молоке в мультиварке: получается нежной и никогда не "сбежит", как из кастрюли

Приготовление манной каши на молоке в мультиварке — это простой и удобный способ приготовить это популярное блюдо. Мультиварка обеспечивает равномерное приготовление идеально текстурированной каши без необходимости постоянного помешивания и контроля над процессом.
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Это рецепт манной каши на молоке в мультиварке от сайта Gastronom.ru для 4 порций.
Ингредиенты:
— 200 г манной крупы,
— 375 мл питьевой воды,
— 375 мл молока,
— 3 столовые ложки сахара,
— щепотка соли,
— 30 г сливочного масла.
Как приготовить:
Подготовьте мультиварку и все необходимые ингредиенты для приготовления каши. В чашу мультиварки добавьте питьевую воду, молоко и включите режим "Мультиповар" с температурой 160 градусов.
Доведите жидкость в чаше до кипения при открытой крышке. Тонкой струйкой постепенно всыпьте манную крупу, постоянно помешивая венчиком миксера или ложкой. Добавьте сахар и щепотку соли.
Закройте крышку и готовьте кашу около 12 минут. Если необходимо, увеличьте время готовки на 5 минут либо оставьте кашу в режиме поддержания тепла на 10 минут.
Добавьте сливочное масло в манную кашу и хорошо перемешайте, чтобы оно растаяло и придало каше более нежный вкус и текстуру.
Разделите манную кашу на порционные порции и подавайте горячей. Вы также можете украсить кашу свежими фруктами, ягодами или добавить сироп по желанию.
Этот рецепт позволяет легко и быстро приготовить вкусную и питательную манную кашу на молоке в мультиварке без необходимости постоянного следить за процессом приготовления.
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Манная каша которая получается с первого раза, рецепт в мультиварке о котором мало кто знает!
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