Манная каша на молоке в мультиварке: получается нежной и никогда не "сбежит", как из кастрюли

Манная каша на молоке в мультиварке: готовить проще, чем в кастрюле

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление манной каши на молоке в мультиварке — это простой и удобный способ приготовить это популярное блюдо. Мультиварка обеспечивает равномерное приготовление идеально текстурированной каши без необходимости постоянного помешивания и контроля над процессом.

Фото: commons.wikimedia.org by Ajumeoni is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Это рецепт манной каши на молоке в мультиварке от сайта Gastronom.ru для 4 порций.

Ингредиенты:

— 200 г манной крупы,

— 375 мл питьевой воды,

— 375 мл молока,

— 3 столовые ложки сахара,

— щепотка соли,

— 30 г сливочного масла.

Как приготовить:

Подготовьте мультиварку и все необходимые ингредиенты для приготовления каши. В чашу мультиварки добавьте питьевую воду, молоко и включите режим "Мультиповар" с температурой 160 градусов. Доведите жидкость в чаше до кипения при открытой крышке. Тонкой струйкой постепенно всыпьте манную крупу, постоянно помешивая венчиком миксера или ложкой. Добавьте сахар и щепотку соли. Закройте крышку и готовьте кашу около 12 минут. Если необходимо, увеличьте время готовки на 5 минут либо оставьте кашу в режиме поддержания тепла на 10 минут. Добавьте сливочное масло в манную кашу и хорошо перемешайте, чтобы оно растаяло и придало каше более нежный вкус и текстуру. Разделите манную кашу на порционные порции и подавайте горячей. Вы также можете украсить кашу свежими фруктами, ягодами или добавить сироп по желанию.

Этот рецепт позволяет легко и быстро приготовить вкусную и питательную манную кашу на молоке в мультиварке без необходимости постоянного следить за процессом приготовления.