Вкуснейший запечённый молодой картофель: хрустящий, со свежим чесноком и зеленью. Идеальный гарнир к ужину

Запечённый картофель с чесноком и травами: рецепт приготовления

0:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот запечённый картофель станет вкусным гарниром на ужин. Сливочный и хрустящий, со свежим чесноком и зеленью, он станет идеальным дополнением к любому ужину.

Фото: Own work by Thogru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

Молодой картофель небольшого размера

Рубленый чеснок

Свежие травы: в этом рецепте используется петрушка

Оливковое масло

Приправы, соль и перец

Приготовление

Разрежьте картофель пополам или на четвертинки, положите в миску. Перемешайте с приправами. Добавьте оливковое масло, измельчённый чеснок, петрушку, соль и перец и перемешайте всё вместе. Затем переложите картофель на противень ровным слоем. Лучше класть картофель разрезанной стороной вниз. Запекайте картофель 45–55 минут при температуре 200 градусов, пока он не станет золотисто-коричневым. В середине приготовления перемешайте картофель, чтобы все стороны пропеклись.