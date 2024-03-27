Вкуснейший запечённый молодой картофель: хрустящий, со свежим чесноком и зеленью. Идеальный гарнир к ужину

Этот запечённый картофель станет вкусным гарниром на ужин. Сливочный и хрустящий, со свежим чесноком и зеленью, он станет идеальным дополнением к любому ужину.
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Ингредиенты
Молодой картофель небольшого размера
Рубленый чеснок
Свежие травы: в этом рецепте используется петрушка
Оливковое масло
Приправы, соль и перец
Приготовление
Разрежьте картофель пополам или на четвертинки, положите в миску.
Перемешайте с приправами. Добавьте оливковое масло, измельчённый чеснок, петрушку, соль и перец и перемешайте всё вместе.
Затем переложите картофель на противень ровным слоем. Лучше класть картофель разрезанной стороной вниз. Запекайте картофель 45–55 минут при температуре 200 градусов, пока он не станет золотисто-коричневым. В середине приготовления перемешайте картофель, чтобы все стороны пропеклись.
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