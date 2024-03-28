Пикантный и ароматный горячий шоколад по-мексикански: вкуснейшее шоколадное лакомство с корицей и чили

Как приготовить мексиканский горячий шоколад

0:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Сливочная смесь из молока, какао-порошка и шоколада с добавлением корицы и порошка чили через 10 минут превратится в ваших руках во вкуснейшее шоколадное лакомство!

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Этот напиток не такой сладкий, как обычный горячий шоколад, а корица и порошок чили придают пикантности.

Ингредиенты

Жирное молоко (также подойдёт миндальное, овсяное или из кешью)

Кленовый сироп

Экстракт ванили

Шоколадная стружка

Какао-порошок

Специи: корица, чили, кайенский перец

Приготовление

В кастрюле на среднем огне доведите до кипения молоко, какао-порошок, кленовый сироп, ваниль, корицу и порошок чили. Перемешивайте, пока не останется комков. Добавьте шоколад. Взбивайте в течение 3–5 минут, пока он не растворится. Разлейте горячий шоколад по кружкам, добавьте кокосовые взбитые сливки и щепотку корицы.