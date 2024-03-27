Тыквенный латте со специями: этот пряный и восхитительно сливочный латте поднимет настроение в серые будни

Тыквенный латте со специями: как приготовить

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Приготовленный дома латте из тыквы и специй придётся вам по душе в дождливый вечер. Этот пряный и в меру сладкий восхитительно сливочный латте всегда поднимет настроение, особенно в долгие рабочие будни.

Фото: unsplash.com by Daniel Robert danielrobertdinu is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Большая часть ингредиентов для этого напитка, скорее всего, у вас уже есть под рукой, за исключением, может быть, тыквенного пюре.

Ингредиенты

Заваренный кофе

Молоко (лучше всего миндальное или из кешью)

Тыквенное пюре (можно купить готовое в магазине)

Кленовый сироп (альтернатива: мёд или сироп агавы)

Экстракт ванили

Смесь специй

Приготовление

В небольшой кастрюле смешайте молоко, тыквенное пюре и кленовый сироп, подержите на среднем огне, но особо не кипятите. Взбейте остальные ингредиенты. Снимите кастрюлю с огня и добавьте специи, ванильный экстракт и кофе. Вылейте смесь в кружку и добавьте немного взбитых сливок, щепотку корицы или мускатного ореха.