Тыквенный латте со специями: этот пряный и восхитительно сливочный латте поднимет настроение в серые будни

Приготовленный дома латте из тыквы и специй придётся вам по душе в дождливый вечер. Этот пряный и в меру сладкий восхитительно сливочный латте всегда поднимет настроение, особенно в долгие рабочие будни.
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Большая часть ингредиентов для этого напитка, скорее всего, у вас уже есть под рукой, за исключением, может быть, тыквенного пюре.
Ингредиенты
Заваренный кофе
Молоко (лучше всего миндальное или из кешью)
Тыквенное пюре (можно купить готовое в магазине)
Кленовый сироп (альтернатива: мёд или сироп агавы)
Экстракт ванили
Смесь специй
Приготовление
В небольшой кастрюле смешайте молоко, тыквенное пюре и кленовый сироп, подержите на среднем огне, но особо не кипятите.
Взбейте остальные ингредиенты. Снимите кастрюлю с огня и добавьте специи, ванильный экстракт и кофе.
Вылейте смесь в кружку и добавьте немного взбитых сливок, щепотку корицы или мускатного ореха.
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