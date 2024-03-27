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В этом вегетарианском сэндвиче с салатом из цветной капусты есть секретный ингредиент: сливочно-ореховый соус

Рецепт приготовления сэндвича с салатом из цветной капусты

1:31
Еда

Сливочный соус в этом вегетарианском сэндвиче чем-то напоминает индийский соус раиту: сочетание йогурта, кешью и горчицы с карри. Зёрна граната добавляют сочную сладость этому лёгкому блюду.

Рецепт приготовления сэндвича с салатом из цветной капусты
Фото: flickr.com by Johann is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 3 столовые ложки оливкового масла
  • 2 чайные ложки порошка карри
  • 340 г цветной капусты
  • 1/2 стакана греческого йогурта
  • 1/4 стакана мелко нарезанного сельдерея
  • 1/4 стакана несолёных жареных кешью, мелко нарезанных
  • 2 столовые ложки майонеза
  • 2 столовые ложки нарезанной свежей кинзы
  • 2 столовые ложки нарезанной свежей петрушки
  • 1 чайная ложка кленового сиропа
  • 1 чайная ложка горчицы
  • 2 столовые ложки свежих зёрен граната
  • 1 цельнозерновой багет

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 230 градусов. Смешайте масло и порошок карри в средней миске. Добавьте цветную капусту. Выложите ровным слоем капусту на большой противень с бортиками. Запекать до румяного цвета, около 15 минут. Дайте полностью остыть, около 10 минут.
  2. Взбейте в средней миске йогурт, сельдерей, кешью, майонез, кинзу, петрушку, кленовый сироп и горчицу до получения кремовой массы. Аккуратно вмешайте зёрна граната.
  3. Нарежьте жареную цветную капусту небольшими кусочками, добавьте в йогуртовую смесь. Перемешайте. Начинка для сэндвичей готова.
Самый ВЕГЕТАРИАНСКИЙ СЭНДВИЧ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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