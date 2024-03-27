В этом вегетарианском сэндвиче с салатом из цветной капусты есть секретный ингредиент: сливочно-ореховый соус

Рецепт приготовления сэндвича с салатом из цветной капусты

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Сливочный соус в этом вегетарианском сэндвиче чем-то напоминает индийский соус раиту: сочетание йогурта, кешью и горчицы с карри. Зёрна граната добавляют сочную сладость этому лёгкому блюду.

Фото: flickr.com by Johann is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

3 столовые ложки оливкового масла

2 чайные ложки порошка карри

340 г цветной капусты

1/2 стакана греческого йогурта

1/4 стакана мелко нарезанного сельдерея

1/4 стакана несолёных жареных кешью, мелко нарезанных

2 столовые ложки майонеза

2 столовые ложки нарезанной свежей кинзы

2 столовые ложки нарезанной свежей петрушки

1 чайная ложка кленового сиропа

1 чайная ложка горчицы

2 столовые ложки свежих зёрен граната

1 цельнозерновой багет

Приготовление

Разогрейте духовку до 230 градусов. Смешайте масло и порошок карри в средней миске. Добавьте цветную капусту. Выложите ровным слоем капусту на большой противень с бортиками. Запекать до румяного цвета, около 15 минут. Дайте полностью остыть, около 10 минут. Взбейте в средней миске йогурт, сельдерей, кешью, майонез, кинзу, петрушку, кленовый сироп и горчицу до получения кремовой массы. Аккуратно вмешайте зёрна граната. Нарежьте жареную цветную капусту небольшими кусочками, добавьте в йогуртовую смесь. Перемешайте. Начинка для сэндвичей готова.