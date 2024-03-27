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Кофе с какао, корицей, кардамоном и миндальным молоком: попробуйте волшебный напиток. Подаётся со льдом!

Холодный кофе с какао и миндалём: рецепт для гурманов

0:52
Еда

Кофе сам по себе не является вредным напитком, главное — с ним не перебарщивать. Согласно исследованиям, употребление одной или двух чашек кофе в день приносит много пользы. Если вы хотите поэкспериментировать, то попробуйте приготовить кофе по этому рецепту.

Холодный кофе с какао и миндалём: рецепт для гурманов
Фото: unsplash.com by freddie marriage is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

  • 473 мл холодного кофе
  • 3/4 стакана миндального молока
  • 1 столовая ложка какао-порошка
  • 1 чайная ложка заменителя сахара, например, стевии
  • 1/2 чайной ложки молотой корицы
  • 1/4 чайной ложки молотого кардамона
  • Щепотка морской соли

Приготовление

  1. Возьмите небольшую миску и взбейте миндальное молоко, какао, кардамон, корицу, подсластитель и соль.
  2. Налейте холодный кофе в сервировочный кувшин и добавьте миндально-молочную смесь.
  3. Перемешайте и подавайте со льдом.
Кофе обретёт волшебные свойства, если его готовить по этим рецептам!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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