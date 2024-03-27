Кофе с какао, корицей, кардамоном и миндальным молоком: попробуйте волшебный напиток. Подаётся со льдом!

Холодный кофе с какао и миндалём: рецепт для гурманов

0:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Кофе сам по себе не является вредным напитком, главное — с ним не перебарщивать. Согласно исследованиям, употребление одной или двух чашек кофе в день приносит много пользы. Если вы хотите поэкспериментировать, то попробуйте приготовить кофе по этому рецепту.

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Ингредиенты

473 мл холодного кофе

3/4 стакана миндального молока

1 столовая ложка какао-порошка

1 чайная ложка заменителя сахара, например, стевии

1/2 чайной ложки молотой корицы

1/4 чайной ложки молотого кардамона

Щепотка морской соли

Приготовление

Возьмите небольшую миску и взбейте миндальное молоко, какао, кардамон, корицу, подсластитель и соль. Налейте холодный кофе в сервировочный кувшин и добавьте миндально-молочную смесь. Перемешайте и подавайте со льдом.