Кофе с какао, корицей, кардамоном и миндальным молоком: попробуйте волшебный напиток. Подаётся со льдом!

Кофе сам по себе не является вредным напитком, главное — с ним не перебарщивать. Согласно исследованиям, употребление одной или двух чашек кофе в день приносит много пользы. Если вы хотите поэкспериментировать, то попробуйте приготовить кофе по этому рецепту.
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Ингредиенты
473 мл холодного кофе
3/4 стакана миндального молока
1 столовая ложка какао-порошка
1 чайная ложка заменителя сахара, например, стевии
1/2 чайной ложки молотой корицы
1/4 чайной ложки молотого кардамона
Щепотка морской соли
Приготовление
Возьмите небольшую миску и взбейте миндальное молоко, какао, кардамон, корицу, подсластитель и соль.
Налейте холодный кофе в сервировочный кувшин и добавьте миндально-молочную смесь.
Перемешайте и подавайте со льдом.
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Кофе обретёт волшебные свойства, если его готовить по этим рецептам!
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