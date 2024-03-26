Паста с тунцом и плавленым сыром: всего несколько минут — и сытный ужин готов!

Паста с плавленым сыром и тунцом: один из самых простых и вкусных рецептов ужина

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Паста с плавленым сыром и тунцом — простое и вкусное блюдо, которое можно приготовить быстро и легко. Этот рецепт пасты от сайта "Едим Дома" сочетает в себе нежный плавленый сыр и ароматный тунец, создавая богатый и сытный вкус.

Фото: flickr.com by fifikins is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

— 300 г пасты (лучше всего использовать спиральки, такие как фузилли),

— 1 банка консервированного тунца,

— 1 упаковка плавленого сыра,

— 2 горсти зелёного горошка (можно использовать замороженный горошек),

— по вкусу тёртый пармезан.

Приготовление:

Варите пасту согласно инструкции на упаковке, пока она не будет аль-денте, то есть слегка жестковатой. За пару минут до готовности можно добавить зеленый горошек. Слейте воду, в которой варились макароны, и сразу же добавьте в горячую пасту плавленый сыр, чтобы он растаял и покрыл пасту. Добавьте 1-2 чашки бульона от макарон и банку тунца. Хорошо перемешайте. По желанию посыпьте тертым пармезаном.

Теперь ваша паста с плавленым сыром и тунцом готова к подаче. Приятного аппетита!