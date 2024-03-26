Паста с тунцом и плавленым сыром: всего несколько минут — и сытный ужин готов!

Паста с плавленым сыром и тунцом — простое и вкусное блюдо, которое можно приготовить быстро и легко. Этот рецепт пасты от сайта "Едим Дома" сочетает в себе нежный плавленый сыр и ароматный тунец, создавая богатый и сытный вкус.
Ингредиенты:
— 300 г пасты (лучше всего использовать спиральки, такие как фузилли),
— 1 банка консервированного тунца,
— 1 упаковка плавленого сыра,
— 2 горсти зелёного горошка (можно использовать замороженный горошек),
— по вкусу тёртый пармезан.
Приготовление:
Теперь ваша паста с плавленым сыром и тунцом готова к подаче. Приятного аппетита!
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