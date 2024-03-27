Хлеб на закваске — что в нём особенного? Эти бесспорные факты убедят вас выбирать именно его

Хлеб на закваске: полезные свойства

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Дрожжи или закваска — что полезнее? Этот вопрос будоражит многих. Ради справедливости отметим, что хлеб на закваске не совсем бездрожжевой. Закваска — это симбиоз молочнокислых бактерий и диких дрожжей. Однако какая же польза хлеба на закваске?

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Поддерживает здоровье кишечника

Хотя полезные микробы в закваске, как правило, убиваются в процессе выпечки, клетчатка и растительные соединения, называемые полифенолами, становятся более биодоступными. Они действуют как важный источник топлива для наших микробов.

Помогает контролировать уровень сахара в крови

Процесс ферментации и более высокое содержание клетчатки делают закваску полезным вариантом для тех, у кого скачет сахар в крови.

Может снизить риск сердечных заболеваний

Как правило, продукты с высоким содержанием клетчатки минимизируют риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Закваска, по-видимому, даёт дополнительные преимущества благодаря естественному процессу ферментации.

Легче переваривается

Закваска увеличивает биодоступность витаминов и минералов в хлебе. Процесс ферментации также запускает расщепление белка (включая глютен), что облегчает переваривание.

Питательный

Исследования показывают, что ферментация улучшает биодоступность клетчатки и минералов.

Тем, кто соблюдает безглютеновую диету, например, страдает целиакией, следует избегать употребления хлеба на закваске из пшеницы, ржи, ячменя или других зёрен, содержащих глютен.