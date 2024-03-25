Узнали в НИИ молочной промышленности, почему не портится магазинное молоко и не вредное ли оно от этого

Эксперт Юрова: срок годности ультрапастеризованного молока — не более полугода

2:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Ультрапастеризованное молоко с длительным сроком годности ничуть не вреднее того, что хранится меньше, заверила заведующая лабораторией технохимического контроля Всероссийского научно-исследовательского института молочной промышленности (ВНИМИ) Елена Юрова.

Фото: mos.ru by Евгений Самарин is licensed under public domain

Она объяснила Pravda.Ru, чем достигается столь продолжительная устойчивость молока к утрате им потребительских качеств. Некоторые марки могут храниться по году, хотя к такой продукции специалист относится несколько скептически: по её мнению, оптимальный срок годности — до полугода.

Ультрапастеризованное молоко долго не портится исключительно благодаря технологии розлива и упаковки. "Как только появилась технология, возможность розлива асептического, плюс возможность в потоке в очень тонком слое прямо сразу обработать молоко высокой температурой, то оказалось, что есть возможность это молоко долго хранить. Потому что оно не содержит бактерий и, соответственно, микробиологической порче не подвергается", — объясняет Юрова.

"Говорить о том, что оно вредно чем-то — абсолютно нет, — подчёркивает она. — Потому что на такую обработку молоко должно отправляться только высокого качества. Иначе оно не выдержит и в течение какого-то времени просто испортится. Поэтому никто не будет себе вредить и делать это".

Эксперт раскрыла подробности производства ультрапастеризованного молока: "Это в тонком слое быстрый нагрев — 130 градусов, может быть и 140 градусов — в общем, быстрый нагрев в течение нескольких секунд. Поэтому молоко не кипятится, как многие думают, а просто убиваются бактерии. И сам белок остается в нём в полноценном состоянии, и все компоненты молока остаются в полноценном состоянии. Розлив потом асептический, в условиях полной асептики. Упаковка — тоже: это многослойные пакеты со слоем алюминиевой фольги внутри, пять слоёв бумаги. Хороший такой пакет, который защищает наше с вами молоко от всех воздействий извне, позволяет его долго хранить".

Такие технологии доступны только крупным производителям. "Это серьёзное оборудование, серьёзные подходы. И если мы посмотрим, изначально в Российской Федерации такие заводы очень хорошо оснащённые были с иностранным капиталом — только они могли себе позволить такую технологию. Конечно, всё идёт, всё движется, и сейчас уже менее значимые заводы могут себе позволить хорошее оборудование и проводить достаточно серьёзные исследования такого молока, потому что оно должно всегда подвергаться контролю. Плюс оно сохраняется до конца срока годности у производителя. Поэтому с ним всё в порядке", — заключила Юрова.