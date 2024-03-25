Нежный паштет из куриной грудки с шампиньонами: диетический, но при этом сытный

Паштет из куриной грудки с грибами: бутерброды с ним уйдут очень быстро

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам рецепт аппетитного и сытного паштета из куриной грудки с грибами. Благодаря добавлению шампиньонов, яиц и других ингредиентов, паштет от сайта "Лайфхакер.ру" получается насыщенным и вкусным.

Фото: commons.wikimedia.org by Mushki Brichta is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Количество порций: 4

Ингредиенты:

- 350 г куриной грудки,

- 2 яйца,

- 200 г шампиньонов,

- 1 репчатый лук,

- 1 столовая ложка растительного масла,

- 2 столовые ложки сливочного масла,

- соль, перец по вкусу,

- несколько стеблей зелёного лука.

Приготовление:

Отварите куриную грудку в подсоленной воде около 20 минут, а яйца в течение 10 минут. Остудите и нарежьте филе куриной грудки на небольшие кусочки. Сохраните несколько столовых ложек бульона от варки куриного филе. Мелко нарежьте шампиньоны и репчатый лук. Обжарьте их на сковороде с растительным маслом до мягкой румяности. В блендере смешайте отваренную куриную грудку, яйца, обжаренные грибы и лук, размягченное сливочное масло, а также тёплый куриной бульон. Взбейте все ингредиенты до однородной консистенции. Посолите и поперчите паштет по вкусу, добавьте мелко нарезанный зелёный лук и тщательно перемешайте.

Паштет готов! Вы можете подавать его на хлебе, тостах или круассанах. Также можно подавать паштет в качестве закуски к овощам, салатам или приготовить к нему соусы на ваш вкус. Приятного аппетита!