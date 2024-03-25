Овощной супчик с брокколи, томатами и картофелем: идеальное первое для тех, кто постится

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Суп из брокколи, картофеля и помидоров: то, что нужно в пост

2:00
Еда

Предлагаем вам рецепт вкусного, полезного и насыщенного супа из брокколи с картофелем, помидорами и морковью.

Суп из брокколи, картофеля и помидоров: то, что нужно в пост
Фото: commons.wikimedia.org by jules is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Этот суп из брокколи с картофелем, помидорами и морковью от RussianFood.com станет отличным выбором для сытного и полезного первого блюда. Усиленный овощами, он богат витаминами и питательными веществами. Попробуйте его приготовить и насладитесь вкусом и пользой!

Ингредиенты (на 3 порции):

— 400 г брокколи,

— 2-3 помидора,

— 2-3 картофелины,

— 1 морковка,

— 1 крупный лук репчатый,

— 1 столовая ложка сливочного масла,

— 2-3 веточки петрушки (по желанию),

— 1 чайная ложка соли (по вкусу),

— 1,2 л воды.

Приготовление:

  1. Очистите морковь и картофель. Нарежьте картофель крупными кубиками, а морковь — мелкими кубиками.
  2. Очистите и нарежьте лук репчатый на четвертинки колечками.
  3. Разберите брокколи на соцветия.
  4. Залейте один помидор кипятком на одну минуту, затем охладите его в холодной воде и очистите от кожицы. Нарежьте этот помидор на четвертинки кружочками. Натрите второй помидор на крупной терке и выбросьте оставшуюся в руке кожицу.
  5. Разогрейте сковороду на среднем огне и растопите сливочное масло. Обжарьте лук на сковороде до прозрачности, примерно 3-4 минуты.
  6. В кастрюле вскипятите 1,2 л воды, затем добавьте в кипящую воду лук, картофель и морковь. Варите овощи около 10 минут.
  7. Добавьте в кастрюлю брокколи и варите еще 5-7 минут.
  8. В конце добавьте в кастрюлю помидоры и варите еще 5 минут. Посолите суп по вкусу.
  9. Мелко нарежьте петрушку и добавьте в суп из брокколи. Дайте супу настояться под крышкой около 10 минут.
  10. Разлейте суп из брокколи по тарелкам и подавайте. При желании можно добавить сметану.
Вкусный, Полезный СУП с Брокколи! Очень легкий и быстрый рецепт! / Vegetable soup / Broccoli
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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