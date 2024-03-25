Овощной супчик с брокколи, томатами и картофелем: идеальное первое для тех, кто постится

Предлагаем вам рецепт вкусного, полезного и насыщенного супа из брокколи с картофелем, помидорами и морковью.
Фото: commons.wikimedia.org by jules is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Этот суп из брокколи с картофелем, помидорами и морковью от RussianFood.com станет отличным выбором для сытного и полезного первого блюда. Усиленный овощами, он богат витаминами и питательными веществами. Попробуйте его приготовить и насладитесь вкусом и пользой!
Ингредиенты (на 3 порции):
— 400 г брокколи,
— 2-3 помидора,
— 2-3 картофелины,
— 1 морковка,
— 1 крупный лук репчатый,
— 1 столовая ложка сливочного масла,
— 2-3 веточки петрушки (по желанию),
— 1 чайная ложка соли (по вкусу),
— 1,2 л воды.
Приготовление:
Очистите морковь и картофель. Нарежьте картофель крупными кубиками, а морковь — мелкими кубиками.
Очистите и нарежьте лук репчатый на четвертинки колечками.
Разберите брокколи на соцветия.
Залейте один помидор кипятком на одну минуту, затем охладите его в холодной воде и очистите от кожицы. Нарежьте этот помидор на четвертинки кружочками. Натрите второй помидор на крупной терке и выбросьте оставшуюся в руке кожицу.
Разогрейте сковороду на среднем огне и растопите сливочное масло. Обжарьте лук на сковороде до прозрачности, примерно 3-4 минуты.
В кастрюле вскипятите 1,2 л воды, затем добавьте в кипящую воду лук, картофель и морковь. Варите овощи около 10 минут.
Добавьте в кастрюлю брокколи и варите еще 5-7 минут.
В конце добавьте в кастрюлю помидоры и варите еще 5 минут. Посолите суп по вкусу.
Мелко нарежьте петрушку и добавьте в суп из брокколи. Дайте супу настояться под крышкой около 10 минут.
Разлейте суп из брокколи по тарелкам и подавайте. При желании можно добавить сметану.
Оперативные новостиПрисоединяйся к Pravda.Ru
Вкусный, Полезный СУП с Брокколи! Очень легкий и быстрый рецепт! / Vegetable soup / Broccoli
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ