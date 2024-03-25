Шоколадный чай: такого сочетания вы ещё точно не пробовали!

Шоколадный чай: кардамон, какао и корица придают напитку волшебный аромат

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Шоколадный чай с нотками корицы и кардамона — напиток, который сразу наполняет атмосферой уюта и комфорта. Он замечательно подходит для холодных зимних вечеров, когда хочется согреться и насладиться вкусом.

Фото: flickr.com by cowbite is licensed under CC BY-SA 2.0.

Для приготовления шоколадного чая от сайта "Лайфхакер.ру" вам понадобятся молоко, чёрный чай, молотый кардамон, какао-порошок, сахар и кусочек корицы. Вы можете использовать молотую корицу, если нет свежих палочек корицы.

Ингредиенты (на 2 порции):

1 ч. л. чёрного чая,

350-380 мл молока,

0,5 ч. л. какао-порошка,

1 щепотка молотого кардамона,

1 небольшой кусочек палочки корицы,

2 ч. л. сахара.

Приготовление

Сначала в кастрюле смешайте молоко, чай, кардамон, какао-порошок и сахар. Добавьте кусочек корицы или немного молотой корицы для более яркого аромата. Тщательно перемешайте все ингредиенты венчиком. Постепенно нагревайте смесь, помешивая, чтобы она не пристала к дну кастрюли. Доведите напиток до кипения. Когда шоколадный чай закипит и на поверхности появится нежная пенка, снимите кастрюлю с огня. Процедите напиток, чтобы удалить чайные осадки и корицу. Шоколадный чай готов к подаче.

Перелейте его в чашки или стаканы и наслаждайтесь его восхитительным вкусом в теплой и уютной обстановке. Приготовление шоколадного чая с корицей и кардамоном — это простой и быстрый способ создать уютную атмосферу и насладиться чудесным вкусом. Попробуйте этот напиток и позвольте себе наслаждаться моментами покоя и релаксации.