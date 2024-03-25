Шоколадный чай: такого сочетания вы ещё точно не пробовали!

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Шоколадный чай: кардамон, какао и корица придают напитку волшебный аромат

1:46
Еда

Шоколадный чай с нотками корицы и кардамона — напиток, который сразу наполняет атмосферой уюта и комфорта. Он замечательно подходит для холодных зимних вечеров, когда хочется согреться и насладиться вкусом.

Шоколадный чай: кардамон, какао и корица придают напитку волшебный аромат
Фото: flickr.com by cowbite is licensed under CC BY-SA 2.0.

Для приготовления шоколадного чая от сайта "Лайфхакер.ру" вам понадобятся молоко, чёрный чай, молотый кардамон, какао-порошок, сахар и кусочек корицы. Вы можете использовать молотую корицу, если нет свежих палочек корицы.

Ингредиенты (на 2 порции):

  • 1 ч. л. чёрного чая,
  • 350-380 мл молока,
  • 0,5 ч. л. какао-порошка,
  • 1 щепотка молотого кардамона,
  • 1 небольшой кусочек палочки корицы,
  • 2 ч. л. сахара.

Приготовление

  1. Сначала в кастрюле смешайте молоко, чай, кардамон, какао-порошок и сахар. Добавьте кусочек корицы или немного молотой корицы для более яркого аромата.
  2. Тщательно перемешайте все ингредиенты венчиком.
  3. Постепенно нагревайте смесь, помешивая, чтобы она не пристала к дну кастрюли. Доведите напиток до кипения.
  4. Когда шоколадный чай закипит и на поверхности появится нежная пенка, снимите кастрюлю с огня.
  5. Процедите напиток, чтобы удалить чайные осадки и корицу. Шоколадный чай готов к подаче.

Перелейте его в чашки или стаканы и наслаждайтесь его восхитительным вкусом в теплой и уютной обстановке. Приготовление шоколадного чая с корицей и кардамоном — это простой и быстрый способ создать уютную атмосферу и насладиться чудесным вкусом. Попробуйте этот напиток и позвольте себе наслаждаться моментами покоя и релаксации.

Какао с корицей. [Вкусно по-домашнему]
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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