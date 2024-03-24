Творожная намазка на бутерброды: чеснок, зелень и болгарский перец делают её необыкновенной!

Творожная намазка с чесноком и болгарским перцем: вкусное и полезное дополнение к тостам или свежим овощам

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Творожная намазка с болгарским перцем и чесноком — это быстрая и лёгкая закуска, которую можно приготовить из простых и доступных продуктов. Нанесённая на хлеб или использованная для наполнения овощей, эта намазка станет идеальным выбором для перекуса или приема пищи на завтрак, полдник или ужин.

Фото: commons.wikimedia.org by Vegan Feast Catering is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Для приготовления намазки по рецепту RussianFood.com вам потребуются следующие ингредиенты для 4 порций:

— 170 г творога (лучше 5% жирности),

— 70 г красного болгарского перца,

— 50 г сметаны (20% жирности),

— 5 г чеснока (пару зубчиков),

— 10 г свежего укропа,

— 140 г хлеба (4 ломтика),

— соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Разогрейте сковороду на среднем огне и обжарьте ломтики хлеба до золотистого цвета с обеих сторон. Оставьте их остыть. В глубокой миске разотрите творог ложкой, чтобы устранить комки. Добавьте сметану к творогу и хорошо перемешайте. Удалите семена из болгарского перца и нарежьте его мелкими кубиками. Добавьте перец к творожной смеси и еще раз хорошо перемешайте. Промойте и подсушите укроп, удалите стебли и мелко нарежьте листья. Очистите и натрите чеснок. Добавьте чеснок и укроп к творожной массе. Посолите и поперчите по вкусу. Хорошо перемешайте все ингредиенты, чтобы они равномерно смешались. Нанесите полученную намазку на остывшие ломтики хлеба и равномерно распределите её. По вашему желанию можно украсить тосты свежей зеленью перед подачей.

Теперь творожная намазка с болгарским перцем и чесноком готова к употреблению. Наслаждайтесь этой простой, но вкусной закуской, которую можно подавать в качестве перекуса или на вечеринках!