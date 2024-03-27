Ну очень вкусно! Ароматный сливочный салат из жареной картошки, вы не сможете отказаться от добавки

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Сливочный салат из жареного картофеля: рецепт сытного блюда

1:32
Еда

Запечённый картофель идеально подходит для салата, поскольку сохраняет свою форму без риска развалиться, а процесс обжарки концентрирует вкус картофеля, поэтому ваш салат будет особенно пикантным. В этом рецепте присутствует анисовый вкус эстрагона в заправке, но не стесняйтесь использовать смесь свежих трав, чтобы приготовить этот лёгкий гарнир по-своему.

Сливочный салат из жареного картофеля: рецепт сытного блюда
Фото: pxhere.com by Pxhere is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

  • 300 г картофеля, разрезанного пополам (или на четвертинки, если он крупный)
  • 3 столовые ложки оливкового масла
  • 3/4 чайной ложки соли
  • 1/3 стакана греческого йогурта
  • 1/3 стакана майонеза
  • 1/4 стакана мелко нарезанного красного лука
  • 1/4 стакана мелко нарезанной смеси трав (например, эстрагона, укропа и петрушки) и ещё немного для украшения
  • Небольшой зубчик чеснока, натёртый на тёрке
  • 2 чайные ложки дижонской горчицы
  • 2 чайные ложки белого винного уксуса
  • 1/4 чайной ложки молотого перца

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 217 градусов. Смешайте картофель, масло и соль, выложите картофель на большом противне с бортиками. Запекайте до золотисто-коричневого цвета, около 25 минут. 
  2. Пока картофель остывает, взбейте йогурт, майонез, лук, зелень, чеснок, горчицу, уксус, перец и оставшуюся соль в большой миске до однородной массы.
  3. Перемешайте картофель с йогуртовой смесью. По желанию украсьте зеленью.
Салат с картофельной соломкой
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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