Ну очень вкусно! Ароматный сливочный салат из жареной картошки, вы не сможете отказаться от добавки

Запечённый картофель идеально подходит для салата, поскольку сохраняет свою форму без риска развалиться, а процесс обжарки концентрирует вкус картофеля, поэтому ваш салат будет особенно пикантным. В этом рецепте присутствует анисовый вкус эстрагона в заправке, но не стесняйтесь использовать смесь свежих трав, чтобы приготовить этот лёгкий гарнир по-своему.
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Ингредиенты
300 г картофеля, разрезанного пополам (или на четвертинки, если он крупный)
3 столовые ложки оливкового масла
3/4 чайной ложки соли
1/3 стакана греческого йогурта
1/3 стакана майонеза
1/4 стакана мелко нарезанного красного лука
1/4 стакана мелко нарезанной смеси трав (например, эстрагона, укропа и петрушки) и ещё немного для украшения
Небольшой зубчик чеснока, натёртый на тёрке
2 чайные ложки дижонской горчицы
2 чайные ложки белого винного уксуса
1/4 чайной ложки молотого перца
Приготовление
Разогрейте духовку до 217 градусов. Смешайте картофель, масло и соль, выложите картофель на большом противне с бортиками. Запекайте до золотисто-коричневого цвета, около 25 минут.
Пока картофель остывает, взбейте йогурт, майонез, лук, зелень, чеснок, горчицу, уксус, перец и оставшуюся соль в большой миске до однородной массы.
Перемешайте картофель с йогуртовой смесью. По желанию украсьте зеленью.
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