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Полезное и очень вкусное шоколадное печенье с арахисовым маслом: большой плюс — этот десерт не надо выпекать

Шоколадное печенье с арахисовым маслом: идеальный десерт без выпечки

1:01
Еда

Сливочное арахисовое масло и шоколад сочетаются в этом простом и полезном печенье без выпечки! Приготовьте порцию для перекуса, на десерт или в любое время, когда в вас проснётся сладкоежка.

Шоколадное печенье с арахисовым маслом: идеальный десерт без выпечки
Фото: flickr.com by slgckgc is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 3/4 чашки сливочного арахисового масла
  • 1/2 стакана нежирного молока
  • 1/3 стакана тростникового сахара
  • 1/4 стакана несолёного сливочного масла
  • 4 чайные ложки какао-порошка без сахара
  • 1/8 чайной ложки соли
  • 1,5 стакана овсяных хлопьев
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта

Приготовление

  1. Смешайте арахисовое масло, молоко, сахар, сливочное масло, какао и соль в кастрюле.
  2. Готовьте на среднем огне, помешивая, пока масло и сахар не растают. Снимите с огня и добавьте овсяные хлопья и ваниль.
  3. Выкладывайте тесто большими столовыми ложками на пергамент. Охладите до твёрдого состояния, минимум 30 минут. Хранить в холодильнике.
Простое шоколадное печенье к чаю на каждый день
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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