Полезное и очень вкусное шоколадное печенье с арахисовым маслом: большой плюс — этот десерт не надо выпекать

Шоколадное печенье с арахисовым маслом: идеальный десерт без выпечки

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Сливочное арахисовое масло и шоколад сочетаются в этом простом и полезном печенье без выпечки! Приготовьте порцию для перекуса, на десерт или в любое время, когда в вас проснётся сладкоежка.

Фото: flickr.com by slgckgc is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

3/4 чашки сливочного арахисового масла

1/2 стакана нежирного молока

1/3 стакана тростникового сахара

1/4 стакана несолёного сливочного масла

4 чайные ложки какао-порошка без сахара

1/8 чайной ложки соли

1,5 стакана овсяных хлопьев

1 чайная ложка ванильного экстракта

Приготовление

Смешайте арахисовое масло, молоко, сахар, сливочное масло, какао и соль в кастрюле. Готовьте на среднем огне, помешивая, пока масло и сахар не растают. Снимите с огня и добавьте овсяные хлопья и ваниль. Выкладывайте тесто большими столовыми ложками на пергамент. Охладите до твёрдого состояния, минимум 30 минут. Хранить в холодильнике.