Самый вкусный жареный картофель: многие не знают, как меняется вкус картошечки, если добавить розмарин и лимон

Розмарин — очень ароматная трава с нотками цитрусовых, лаванды, шалфея, перца и мяты. Прекрасно сочетается с картофелем, хлебом и жареными овощами.
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В отличие от других трав, розмарин очень хорошо выдерживает длительное приготовление. Таким образом, вы можете смело добавлять траву в начале приготовления.
Ингредиенты
1 кг красного картофеля
1/2 большого лимона, тонко нарезанного
2 столовые ложки нарезанного свежего розмарина
2 столовые ложки оливкового масла
1 чайная ложка морской соли
1/2 чайной ложки чесночного порошка
Чёрный молотый перец по вкусу
Приготовление
Разогрейте духовку до 230 градусов. Застелите противень пергаментной бумагой.
Вымойте картофель и нарежьте кубиками. Смешайте в миске вместе с оливковым маслом, чесночным порошком, солью и перцем. Равномерно разложите картофель на противне. Посыпьте нарезанным розмарином и ломтиками лимона.
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