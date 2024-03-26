Самый вкусный жареный картофель: многие не знают, как меняется вкус картошечки, если добавить розмарин и лимон

Как приготовить жареный картофель с розмарином

Розмарин — очень ароматная трава с нотками цитрусовых, лаванды, шалфея, перца и мяты. Прекрасно сочетается с картофелем, хлебом и жареными овощами.

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В отличие от других трав, розмарин очень хорошо выдерживает длительное приготовление. Таким образом, вы можете смело добавлять траву в начале приготовления.

Ингредиенты

1 кг красного картофеля

1/2 большого лимона, тонко нарезанного

2 столовые ложки нарезанного свежего розмарина

2 столовые ложки оливкового масла

1 чайная ложка морской соли

1/2 чайной ложки чесночного порошка

Чёрный молотый перец по вкусу

Приготовление

Разогрейте духовку до 230 градусов. Застелите противень пергаментной бумагой. Вымойте картофель и нарежьте кубиками. Смешайте в миске вместе с оливковым маслом, чесночным порошком, солью и перцем. Равномерно разложите картофель на противне. Посыпьте нарезанным розмарином и ломтиками лимона. Запекайте 30-40 минут.