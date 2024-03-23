Намазка для бутербродов из авокадо, чеснока и оливкового масла: заряд хорошего настроения утром

Намазка для бутербродов из авокадо: вкусная и сытная, очень просто готовится

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Намазка из авокадо для бутербродов — это быстрое, вкусное и здоровое блюдо, которое можно приготовить всего за несколько минут по рекомендации сайта "1000.menu".

Фото: commons.wikimedia.org by Bex Walton is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Это яркое и аппетитное сочетание авокадо, чеснока, лимона, оливкового масла и соли, которое придаст вашим бутербродам особую пикантность и аромат.

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

— 2 спелых авокадо,

— 3 зубчика чеснока,

— половина лимона,

— 50 мл оливкового масла,

— соль по вкусу.

Приступим к приготовлению:

1. Разрежьте авокадо на половинки и удалите косточку. С помощью ложки выньте мякоть авокадо и поместите ее в чашу блендера или миску для пюрирования. 2. Добавьте в ту же чашу чеснок (можно использовать пресс для чеснока), оливковое масло и выдавите сок половины лимона. Если хотите, добавьте немного соли для придания вкуса. 3. Смешайте все ингредиенты в блендере или используйте погружной блендер для получения гладкой и однородной массы. Если нужно, добавьте немного воды или оливкового масла, чтобы достичь желаемой консистенции. 4. Полученную намазку можно сразу намазывать на свежие или обжаренные гренки. Приготовьте батон или багет, нарежьте его на кусочки и обжарьте в тостере или на сухой сковороде до золотистой корочки. Затем нанесите намазку на гренки, разравнивая ее равномерно. 5. Готовые бутерброды можно охладить немного перед подачей к столу, чтобы придать им дополнительную свежесть. Украсьте бутерброды свежей зеленью или петрушкой, чтобы придать им завершенный вид. Теперь вы можете наслаждаться своими вкусными и легкими авокадовыми бутербродами.