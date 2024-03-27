Возьмите на заметку: самые мощные натуральные антибиотики в мире, которые не убивают полезные кишечные бактерии

Какие продукты являются самыми лучшими природными антибиотиками

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Ваша первая линия защиты от инфекций — это укрепление иммунной системы с помощью натуральных средств или лекарственных препаратов. Однако если вы уже простыли, напомним, какие продукты помогут быстро поправиться, не нанося такой разрушительный вред организму, как антибиотики.

Фото: Openverse by Veganbaking.net is licensed under CC BY-SA 2.0

Самые мощные природные антибиотики

чеснок,

яблочный уксус,

имбирь,

корень хрена,

лук,

масло орегано,

куркума,

эхинацея,

мёд.

В частности, зубчики чеснока полезны для иммунной системы, являются натуральным антисептиком, антибактериальным и противогрибковым средством. Чеснок содержит соединение под названием аллицин — мощный антибиотик, который использовался египтянами, римлянами, греками и древними китайцами для борьбы с болезнями, включая простуду. Аллицин выделяется при измельчении или жевании зубчиков чеснока.

Яблочный уксус уничтожает стафилококковую инфекцию и даже устойчивую Escherichia coli (E-coli). А масло орегано — одно из самых мощных природных лекарств, уничтожает вирусы и устраняет аллергию на пыльцу.