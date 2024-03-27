Возьмите на заметку: самые мощные натуральные антибиотики в мире, которые не убивают полезные кишечные бактерии

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Какие продукты являются самыми лучшими природными антибиотиками

1:08
Еда

Ваша первая линия защиты от инфекций — это укрепление иммунной системы с помощью натуральных средств или лекарственных препаратов. Однако если вы уже простыли, напомним, какие продукты помогут быстро поправиться, не нанося такой разрушительный вред организму, как антибиотики.

Какие продукты являются самыми лучшими природными антибиотиками
Фото: Openverse by Veganbaking.net is licensed under CC BY-SA 2.0

Самые мощные природные антибиотики

  • чеснок,
  • яблочный уксус,
  • имбирь,
  • корень хрена,
  • лук,
  • масло орегано,
  • куркума,
  • эхинацея,
  • мёд.

В частности, зубчики чеснока полезны для иммунной системы, являются натуральным антисептиком, антибактериальным и противогрибковым средством. Чеснок содержит соединение под названием аллицин — мощный антибиотик, который использовался египтянами, римлянами, греками и древними китайцами для борьбы с болезнями, включая простуду. Аллицин выделяется при измельчении или жевании зубчиков чеснока.

Яблочный уксус уничтожает стафилококковую инфекцию и даже устойчивую Escherichia coli (E-coli). А масло орегано — одно из самых мощных природных лекарств, уничтожает вирусы и устраняет аллергию на пыльцу.

Природные антибиотики против вирусов
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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