Возьмите на заметку: самые мощные натуральные антибиотики в мире, которые не убивают полезные кишечные бактерии

Ваша первая линия защиты от инфекций — это укрепление иммунной системы с помощью натуральных средств или лекарственных препаратов. Однако если вы уже простыли, напомним, какие продукты помогут быстро поправиться, не нанося такой разрушительный вред организму, как антибиотики.
В частности, зубчики чеснока полезны для иммунной системы, являются натуральным антисептиком, антибактериальным и противогрибковым средством. Чеснок содержит соединение под названием аллицин — мощный антибиотик, который использовался египтянами, римлянами, греками и древними китайцами для борьбы с болезнями, включая простуду. Аллицин выделяется при измельчении или жевании зубчиков чеснока.
Яблочный уксус уничтожает стафилококковую инфекцию и даже устойчивую Escherichia coli (E-coli). А масло орегано — одно из самых мощных природных лекарств, уничтожает вирусы и устраняет аллергию на пыльцу.
Жители Санкт-Петербурга и гости северной столицы показали ажиотажный спрос на концерт группы "Пикник", который состоится 27 марта.