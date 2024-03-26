Болит голова? Включите в рацион эти шесть простых продуктов, они помогут лучше любой таблетки

Шесть суперпродуктов, которые помогут облегчить головную боль

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы часто страдаете от мигрени и не решаетесь принимать лекарства, попробуйте натуральные средства и суперпродукты, которые помогут облегчить головную боль.

Фото: flickr. com by Veganbaking. net is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Кофе

Кофеин считается безопасным средством от головной боли. Но учёные предупреждают, что употребление слишком большого количества кофе может привести, наоборот, к хронической мигрени. Норма кофе — 200 мг в день.

Льняное семя

Исследования показали, что включение в ежедневный рацион жирных кислот Омега-3 помогает облегчить головные боли. Морепродукты являются традиционным источником жирных кислот. Но если вы веган, то можете попробовать льняное семя. Это один из лучших растительных источников Омега-3 и альфа-линоленовой кислоты. Однако льняное семя подходит не всем. Его следует избегать при наличии воспалительных процессов в кишечнике.

Имбирь

Имбирь часто используется в индийской и арабской медицине. Имбирь эффективен при лечении острой мигрени.

Мята перечная

Ментол способствует расширению сосудов головного мозга, улучшает кровообращение, тем самым устраняя и головную боль.

Йогурт

Обычный йогурт богат витамином B2 или рибофлавином, который помогает уменьшить количество приступов мигрени.

Семена тыквы и продукты, богатые магнием

Магний — необходимый микроэлемент для укрепления нервной системы, он снимает спазмы, облегчая в том числе и головную боль. Рекордсменом по содержанию магния являются тыквенные семечки.