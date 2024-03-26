Успокаивающий чай из тысячелистника: заваривайте этот восхитительный травяной напиток, если страдаете от бессонницы

Как приготовить успокаивающий чай из тысячелистника

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Тысячелистник — очень полезная трава, которую обычно заваривают при бессоннице. Тысячелистник также полезен для здоровья мозга и нормализации пищеварения. Чай из тысячелистника поможет уменьшить симптомы депрессии и тревоги. Как приготовить целебный травяной напиток?

Фото: tysyachelistnik by creativecommons.org is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en

Ингредиенты

1 стакан кипятка

1 чайная ложка сушёного тысячелистника или 2 больших свежих листа тысячелистника

Кусочек лимона

Приготовление чая из травы (сушёной или свежей)

Добавьте тысячелистник в стакан кипятка. Дайте смеси настояться не менее 10 минут или дольше в зависимости от того, насколько крепкий чай вы хотите. Перед употреблением процедите чай, удалив траву, добавьте ломтик лимона. Если хотите более сладкий чай, добавьте мёд.

Важно учитывать, если вы принимаете препараты, разжижающие кровь, то чай из тысячелистника вам противопоказан, поскольку может увеличить риск кровотечения. Не употребляйте отвар за две недели до и после операции. Также тысячелистник может вызвать аллергическую реакцию, если у вас имеется аллергия на хризантемы, маргаритки, бархатцы и другие родственные растения.