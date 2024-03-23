Нутрициолог объяснила, какие продукты нужно есть в периоды эмоционального напряжения

Нутрициолог Попкова: бороться со стрессом помогут субпродукты, злаки и орехи

2:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда мы испытываем стресс, наши пищевые привычки могут меняться: кто-то ест на эмоциях, чтобы унять тревогу, а кто-то, наоборот, теряет аппетит и недостаточно питается. Однако важно обращать особое внимание на питание во время эмоционального напряжения.

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Дипломированный нутрициолог и эксперт по велнесу компании Biogena Ирина Попкова рассказала, какие продукты стоит предпочитать во время стресса.

Нутрициолог объяснила, что здоровое питание, способствующее снижению эмоционального напряжения, основано на разнообразном и сбалансированном рационе. Важно не забывать о питательных перерывах между приемами пищи, чтобы обеспечить хороший метаболизм и высокую работоспособность.

Рацион должен быть разнообразным и включать все группы макронутриентов: белки, жиры и углеводы, отмечает Газета.Ru.

«Витамины группы B оказывают комплексную поддержку в периоды стресса, способствуют улучшению обмена веществ и нормализуют работу нервной систем. Источники витаминов группы B — субпродукты (говяжья, свиная и куриная печень), злаки, хлеб, бобовые орехи (арахис). А дефицит витамина D может быть связан с изменением настроения, тревожностью", - рассказала Попкова.

Недостаток витамина D может быть связан с изменением настроения и тревожностью. Продукты, богатые витамином D, включают рыбу жирных сортов, сливочное масло и яичный желток.

Если трудно регулярно включать эти продукты в рацион, важно принимать дополнительные дозировки витамина D в качестве нутрицевтической поддержки.

Коэнзим Q10, который способствует синтезу энергии в организме, особенно важен в периоды стресса и высокой психической и физической нагрузки. Это вещество на протяжении жизни снижается (особенно после 35 лет). Больше всего коэнзима Q10 содержится в субпродуктах (печени, сердце, почки) и мясе.

Аминокислота L-триптофан необходима для выработки гормонов "счастья" и регулирования сна, а также помогает справиться со стрессом. Эту аминокислоту можно найти в сырах, твороге, молоке и яйцах.

Попкова напоминает, что во время стресса необходимо уделять внимание восстановлению организма. Достаточное количество непрерывного ночного сна, составляющее 7,5-8,5 часов, благотворно влияет на самочувствие, настроение, а также работу мозга и нервной системы.