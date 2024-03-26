Добавляйте эти популярные специи-антикоагулянты в блюда и напитки, чтобы спасти себя от тромбов и инсульта

Пять специй, разжижающих густую кровь

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Если анализы показали, что кровь стала слишком густой, то, помимо медикаментозного лечения, важно включить в свой рацион питания специи, разжижающие кровь и препятствующие образованию тромбов.

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Кайенский перец

Кайенский перец содержит салицилат — природное вещество, разжижающее кровь. Кайенский перец часто принимают в форме капсул для улучшения здоровья сердечно-сосудистой системы и кровообращения.

Добавляйте кайенский перец в тушёные блюда и супы, чтобы придать ему пикантный вкус.

Корица

Корица содержит кумарин, мощный антикоагулянт. Добавляйте корицу в еду и напитки, используйте в виде порошка в выпечке, тортах.

Чеснок

Аллицин — один из основных активных компонентов чеснока, придающих ему особый вкус и аромат, помогает предотвратить образование тромбов.

Имбирь

Имбирь — ещё одна специя, которая может помочь предотвратить свёртывание крови. Имбирь снижает уровень тромбоксана, который заставляет тромбоциты слипаться, а также сужать артерии.

Как и кайенский перец, имбирь содержит салицилат.

Куркума

Полезный полифенол куркумин ингибирует тромбин — протеазу, которая играет роль в свёртывании крови. Добавляйте куркуму в острые блюда и супы, а также в чай.