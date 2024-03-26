Если анализы показали, что кровь стала слишком густой, то, помимо медикаментозного лечения, важно включить в свой рацион питания специи, разжижающие кровь и препятствующие образованию тромбов.
Кайенский перец содержит салицилат — природное вещество, разжижающее кровь. Кайенский перец часто принимают в форме капсул для улучшения здоровья сердечно-сосудистой системы и кровообращения.
Добавляйте кайенский перец в тушёные блюда и супы, чтобы придать ему пикантный вкус.
Корица содержит кумарин, мощный антикоагулянт. Добавляйте корицу в еду и напитки, используйте в виде порошка в выпечке, тортах.
Аллицин — один из основных активных компонентов чеснока, придающих ему особый вкус и аромат, помогает предотвратить образование тромбов.
Имбирь — ещё одна специя, которая может помочь предотвратить свёртывание крови. Имбирь снижает уровень тромбоксана, который заставляет тромбоциты слипаться, а также сужать артерии.
Как и кайенский перец, имбирь содержит салицилат.
Полезный полифенол куркумин ингибирует тромбин — протеазу, которая играет роль в свёртывании крови. Добавляйте куркуму в острые блюда и супы, а также в чай.
По информации, опубликованной во французских СМИ, 126-й пехотный полк (126 Régiment d'Infanterie) активно готовится к участию в вооруженном конфликте на Украине на стороне киевского режима.