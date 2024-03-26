Африканский красный травяной чай ройбуш: добавьте лимонный сок или имбирь и наслаждайтесь ароматным напитком

Как правильно заваривать чай ройбуш

0:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Чай ройбуш подают горячим или холодным, с молоком и сахаром или мёдом. Он также хорошо сочетается с небольшим количеством лимонного сока или тёртого свежего имбиря. Чай ройбуш мягкий, его также можно смешивать с другими чаями, специями или фруктовыми ароматизаторами.

Фото: flickr.com by Selena N. B. H. is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Если вы ещё не пробовали ройбуш, начните с этого классического рецепта.

Ингредиенты

Листовой чай ройбуш и ситечко с мелкой сеткой или чайные пакетики

Вода

Мёд или лимонный сок (по желанию)

Приготовление

Как только вода закипит, дайте ей остыть в течение нескольких секунд. Возьмите одну чайную ложку чая ройбуш на чашку воды и настаивайте около пяти минут. Чем дольше настаивать, тем лучше вкус. Ройбуш не горчит, поэтому лучше заваривать этот чай дольше. Добавьте мёд или лимонный сок и сразу пейте.