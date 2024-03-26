Смузи из яблок с арахисовым маслом: приготовьте этот натуральный пребиотик для здоровья вашего кишечника

Знаете ли вы, что существует 7000 различных сортов яблок? Сладкие или кислые, при этом сочные яблоки часто используют при приготовлении десертов, печенья и пирогов, а также джемов, кексов, салатов и смузи.
В яблоках много полифенолов, которые помогают предотвратить повреждение свободными радикалами, что немаловажно для профилактики онкологии и болезней сердца. Кверцетин в яблоках может защитить ваш мозг от повреждений, вызванных окислительным стрессом. Яблоки также содержат пектин — тип клетчатки, действующий как пребиотик. Пребиотики питают кишечную микробиоту. Предлагаем вам обязательно взять на заметку рецепт этого полезного смузи с яблоками.
Смешайте в блендере все ингредиенты, взбейте до получения однородной массы.
Клематис – изысканные и красивые растения, которые стали популярными среди садоводов благодаря своим ярким и многочисленным цветкам. Своими изящными лозами они покрывают заборы, стены и даже деревья, создавая впечатляющий вид.