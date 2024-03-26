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Смузи из яблок с арахисовым маслом: приготовьте этот натуральный пребиотик для здоровья вашего кишечника

Оригинальный рецепт яблочного смузи с арахисовым маслом

1:10
Еда

Знаете ли вы, что существует 7000 различных сортов яблок? Сладкие или кислые, при этом сочные яблоки часто используют при приготовлении десертов, печенья и пирогов, а также джемов, кексов, салатов и смузи.

Оригинальный рецепт яблочного смузи с арахисовым маслом
Фото: Openverse by Royalty-free image collection is licensed under CC BY 2.0

В яблоках много полифенолов, которые помогают предотвратить повреждение свободными радикалами, что немаловажно для профилактики онкологии и болезней сердца. Кверцетин в яблоках может защитить ваш мозг от повреждений, вызванных окислительным стрессом. Яблоки также содержат пектин — тип клетчатки, действующий как пребиотик. Пребиотики питают кишечную микробиоту. Предлагаем вам обязательно взять на заметку рецепт этого полезного смузи с яблоками.

Ингредиенты

  • 1 стакан миндального молока
  • 1 маленькое яблоко, нарезанное вместе с кожурой
  • 2 столовые ложки арахисового масла
  • 2 чайные ложки мёда (по желанию)
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта
  • 1/4 чайной ложки молотой корицы
  • 4-6 кубиков льда

Приготовление

Смешайте в блендере все ингредиенты, взбейте до получения однородной массы.

Яблочный смузи
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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