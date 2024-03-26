Смузи из яблок с арахисовым маслом: приготовьте этот натуральный пребиотик для здоровья вашего кишечника

Оригинальный рецепт яблочного смузи с арахисовым маслом

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Знаете ли вы, что существует 7000 различных сортов яблок? Сладкие или кислые, при этом сочные яблоки часто используют при приготовлении десертов, печенья и пирогов, а также джемов, кексов, салатов и смузи.

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В яблоках много полифенолов, которые помогают предотвратить повреждение свободными радикалами, что немаловажно для профилактики онкологии и болезней сердца. Кверцетин в яблоках может защитить ваш мозг от повреждений, вызванных окислительным стрессом. Яблоки также содержат пектин — тип клетчатки, действующий как пребиотик. Пребиотики питают кишечную микробиоту. Предлагаем вам обязательно взять на заметку рецепт этого полезного смузи с яблоками.

Ингредиенты

1 стакан миндального молока

1 маленькое яблоко, нарезанное вместе с кожурой

2 столовые ложки арахисового масла

2 чайные ложки мёда (по желанию)

1 чайная ложка ванильного экстракта

1/4 чайной ложки молотой корицы

4-6 кубиков льда

Приготовление

Смешайте в блендере все ингредиенты, взбейте до получения однородной массы.